Flor de la V, entusiasmada con hacer un big show los fines de semana

Después de ser parte del panel de Corte y confección y de reemplazar de urgencia a una de las conductoras de Mujeres de eltrece, Flor de la V tendrá su propio programa, también producido por La Flia, la empresa de Marcelo Tinelli. Será un big show nocturno que se verá por elnueve, algún día del fin de semana. El proyecto ya está en marcha y apunta a ser uno de los lanzamientos del canal para el año que viene. Pero, según pudo saber LA NACION, la salida al aire podría producirse antes. De hecho, ayer, la futura conductora se reunió en el canal con Diego Toni, gerente de programación de la emisora, para tener más detalles de su desembarco en la emisora.

Unas horas después, en diálogo con Esto no es Hollywood, el programa de Fernanda Iglesias en MR 89.5 Mucha Radio, De la V se mostró entusiasmada con la propuesta. "Estamos hablando -dijo-. La verdad es que hay muchísima intención, con el canal, con La Flia también y vamos a ver. Me gusta la idea, me parece interesante volver a esa televisión que alguna vez tuvimos con esos shows de fines de semana. Sería muy interesante".

En esa misma entrevista, contó que aún no sabe hasta cuándo seguirá su participación en Mujeres de eltrece. Su incorporación al programa surgió hace dos semanas, luego de que a Claudia Fontán le diera positivo el test de Covid 19 y la producción debiera rearmar el equipo. "Me llamaron para ir ese mismo día, para que vaya urgente. Yo estaba en la rutina habitual de mamá, organizando la casa, la comida, a mis hijes...Pero fui porque yo sé lo que significa estar trabajando en este momento tan difícil que está atravesando todo nuestro país y el mundo entero con esto de la pandemia. Fui porque acompañar y dar una mano está buenísimo. Se dijo que iba a haber dos grupos, pero no sé si eso está confirmado. Por ahora, seguimos nosotras hasta que vengan las chicas, pero vamos día a día".

También contó que le ofrecieron ser parte de Cantando 2020, pero no aceptó. "Soy malísima cantando. Si por lo menos entonara, lo habría pensado, pero la voz tiene algo que no se disimula, algo que es tan genuino y es tan difícil. Porque hay gente que no canta, pero quizás hace otras cosas. Pero hay que ver a qué uno está dispuesto, cuál es el límite de cada persona. Porque si no lo acompañas con la voz, lo tenés que acompañar con otra cosa: con el ridículo, con exponerte a otras cosas, entonces eso me parece que es lo más difícil".