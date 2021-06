Flor Vigna quiere dejar el chat de “La Academia”: “Veo mucho sticker sexual”

Si bien ella confesó que tenía planeado lanzarse como cantante -uno de sus grandes sueños-, Florencia Vigna compartió hace unas semanas con sus seguidores de Instagram que debió postergar ese proyecto debido a la pandemia de coronavirus, pero que de todos modos iba a seguir trabajando para editar sus canciones en breve.

El martes por la noche, en la pista de “La Academia”, el certamen de talentos de ShowMatch conducido por Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece, Vigna estuvo acompañada por su coach de canto y su representante, y calentó los motores para lo que se viene: su debut como intérprete, luego de haber demostrado con creces sus dotes para la actuación y el baile.

La joven realizó una perfecta imitación de Britney Spears en un medley que fue elogiado por el jurado y para el cual Vigna cantó con su voz, emulando a la princesa del pop. Posteriormente, en diálogo con el programa Los ángeles de la mañana, se refirió al grupo de WhatsApp del reality y fue muy honesta: contó que está pensando en dejarlo por la cantidad de mensajes que se envían las 22 parejas y por los stickers sexuales que se comparten en las charlas.

La Academia: sin máscara, Flor Vigna imitó a Britney Spears y se llevó el mejor puntaje Prensa LaFlia / Julio Ruiz

“Hablan mucho, somos millones, entonces yo hay muchas cosas que me pierdo. Estoy a punto de eliminar el WhatsApp, pero no por el grupo. Lo uso por laburo pero te cansa estar todo el tiempo”, manifestó una joven que está acostumbrada a la virtualidad. Sin embargo, contó que no es amiga de los grupos ya que hay charlas que prefiere tener de manera presencial.

“Además, veo mucho sticker sexual, hay a rolete”, apuntó. “Hablo mucho acá [en el estudio], me tomo un café con los chicos de acá, pero en el grupo no los sigo. Me cansan los grupos porque cuando de repente entro y lo veo, ya hay como 300 mensajes”, concluyó la multifacética Vigna, una de las favoritas a ganar la competencia junto a su compañero, Facundo Mazzei.

Recordemos que la bailarina ya se consagró campeona de “Bailando por un sueño” en dos ocasiones y fue finalista en una tercera oportunidad en la que fue vencida por su expareja, Nicolás Occhiato.

