Florencia Peña habló sobre el esperado regreso de "Casados con hijos" Fuente: Archivo

Florencia Peña y Mike Amigorena son los nombres al frente de Cabaret, la obra de teatro que, desde hace varios meses, es una de las más importantes de la cartelera porteña de este año. Para hablar de ese fenómeno, estuvieron junto a Susana Giménez en el programa del domingo. Durante la entrevista, la capocómica reveló los primeros detalles de la vuelta de Casados con hijos al Gran Rex.

Muy contentos por el suceso de Cabaret, Flor y Mike charlaron con la diva, y ella reconoció que está pasando "un buen momento", y contó que se siente muy bien luego de cumplir 45 años. Entre risas, Mike agregó: "Hoy ser joven es demodé, los pibes están fuera de moda".

La actriz también dijo que le gusta mucho utilizar su cuenta en Instagram, una herramienta que antes no existía: "Cuando arrancamos no había redes sociales, y hoy es una pata importante". Muy tentada, Susana recordó algunos accidentes que sufrió por no saber usar bien las redes. "Lo peor que me pasó fue ponerme crema en cámara y empezar a leer cosas y que me dijeran: 'Borrá eso', y yo decía: '¿cómo se borra?'", relató.

Más adelante, se sumergieron en un una de las novedades más importantes en materia de espectáculos, y es la vuelta de Casados con hijos al teatro. La conductora le preguntó a su invitada por el regreso, y Flor muy contenta dio los primeros detalles. La comediante expresó: "Volvemos con Casados con hijos. Vamos a hacer el Gran Rex el año que viene, durante tres meses. Teníamos que volver. Es el elenco original. Tardamos mucho tiempo en reunirnos todos y encontrar el momento".

Al día de hoy, Florencia sigue muy sorprendida por el fanatismo del público por esa comedia y por cómo un proyecto televisivo que duró muy poco se convirtió, con el paso del tiempo, en un producto de verdadero culto en Argentina. Sobre ese tema y la vuelta al teatro, comentó: "Estamos muy contentos. La gente nos lo pide siempre. Fueron solamente dos temporadas, y la gente cree que hicimos no sé cuántos años. Es lindo ser parte de esa comedia".

Flor se mostró con Guillermo Francella para hacer el esperado anuncio Crédito: Instagram Flor Peña

Por último, y antes de despedirse, Flor y Mike confirmaron que el éxito de Cabaret tendrá un segundo año y anunciaron que, luego de un breve descanso, la obra regresará a partir del 16 de enero.