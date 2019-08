Florencia Peña defendió a Pablo Echarri y Nancy Dupláa de los ataques: "Trabajan hace miles de años, no tienen por qué dar explicaciones" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de agosto de 2019 • 16:28

"Me parece una estupidez el escrache", aseguró Florencia Peña, al ser consultada sobre las críticas que recibieron en las redes sociales a Nancy Dupláa y Pablo Echarri por las fotos que trascendieron de sus vacaciones en el Mar Mediterráneo.

"Estoy siendo respetuosa con este Gobierno, a pesar de lo que pienso. Elegí callarme. Pero realmente no sé por qué a los que defendimos al gobierno anterior nos dicen que somos pagos. En cambio, a los que defienden al actual, no les dicen lo mismo", declaró la actriz, al ser consultada por Intrusos. Además agregó: "De hecho, yo no pienso que les pagan a aquellos que defienden el Gobierno actual".

"La gente no tiene por qué meterse en la economía del viaje de las personas. Mirá si lo pagaron en cuotas o cómo sea. Son actores, no son funcionarios públicos", argumentó Peña.

Dupláa y Echarri fueron fotografiados durante sus vacaciones en Europa Crédito: Twitter

" Nancy y Pablo son dos personas muy queridas en el medio. Son dos buenas personas. Ellos trabajan hace miles de años. No tienen porqué dar explicaciones", finalizó la actriz.

Pese a que no hizo declaraciones alas críticas que ella y su marido recibieron, Dupláa decidió compartir un posteo hecho por su padre, Julio, en el que destacaba el espíritu solidario que siempre había tenido la actriz.