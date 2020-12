Florencia Peña: "Haría un trío con Ricardo Darín y su mujer"

Flor Peña se animó al cuestionario intragable y sus respuestas picantes sorprendieron a más de uno Crédito: Instagram

Casi terminando el año, Florencia Peña se animó al "cuestionario intragable". Así la actriz y conductora de Flor de equipocontestó desde con qué famoso haría un trío, pasando por sus trabajos más bizarros hasta el poliamor y sus videos íntimos. Y sí, varias de sus respuestas fueron picantes y sorprendieron a sus panelistas, pero hubo una que prefirió no contestar.

Con intenciones de saber lo que sienten sus invitados cada vez que están en el piso, la actriz se animó a participar del juego. Y si bien las primeras preguntas fueron tranquilas (quién más podría interpretar a Moni Argento o cuál fue el canje más bizarro que tuvo que hacer), el cuestionario se puso picante a medida que pasaban los platos.

"¿Cuál fue la vez que estuviste más cerca de arrepentirte de practicar poliamor?", lanzó Marcelo Polino, quien estaba a cargo de hacer las preguntas. "¡Ay, qué difícil! No voy a dar muchos detalles", se sonrojó la actriz sin embargo enseguida contó cómo fue la situación. "Ibiza, noche, fiesta. Yo bailaba con un grupito y en la oscuridad es como que se te desdibujaban las caras. En un momento cuando salimos para la luz, apaaa, no, no, no", comentó, entre risas.

Interesados por saber cómo terminó la historia, todo el panel preguntó cómo hizo para zafar de la situación. "Pateo al que tenía al lado y le digo: 'Metete para adentro, yo no voy a ningún lado'. Eran todos rostros raros. Entonces dije que quería bailar un poco más y en medio de la noche me escabullí mientras iba a la barra", reveló Peña al tiempo que advirtió que varios famosos estaban con ella.

Tentados por su relato, la actriz superó la prueba y pasó a la siguiente pregunta: "Si quisieras hacer un trío, ¿a qué otro hombre famoso elegirías? Casi sin dudarlo, la intérprete de Moni Argento eligió a Ricardo Darín. "La voy a incluir a la mujer porque me encantan los dos, ella me parece una bomba, es inteligente, copada y el es muy sexy por su humor", lanzó de inmediato.

Mientras recordaba cuál fue el trabajo más bizarro que tuvo (cantaba y bailaba en fiestas de cumpleaños), llegó la única pregunta que la conductora no pudo responder. Peña tenía que elegir entre Baby Etchecopar, Eduardo Feimann y Jorge Lanata para tomar un café, tener una noche de amor y casarse, pero prefirió comer un mondongo frío en salsa de soja antes de contestar. "Voy a comer porque no hay manera de que con esos tres logre algo. Discúlpenme pero yo tengo un límite, mirá que yo no le hago asco a nada. Esto es tener principios", advertía mientras probaba el bocado.

Por último, Peña confesó que -después del famoso video que se filtró- se volvió a grabar en la intimidad. "Todo el tiempo me grabo. Fue una cosa que sucedió una vez y se repitió, pero no muchas más veces", dijo mientras se abanicaba con las tarjetas de las preguntas. Y con un tono más serio, agregó: "Lo volvería a hacer porque tengo la teoría de que lo que me hicieron está mal. Tengo derecho a tener mi intimidad puertas adentro. 'Así que señores: ¡sí, hay más material!'", concluyó, entre carcajadas.