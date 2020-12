Florencia Peña no pudo contener las lágrimas al hablar con la mamá del niño de 3 años asesinado en La Matanza

El sábado pasado Benjamín Iñigo, un niño de tres años, fue asesinado de un balazo en el pecho mientras estaba en la puerta de su casa en González Catán, partido de La Matanza. Mientras continúa la investigación, por la que ya hay cuatro detenidos, la mamá del pequeño brindó una entrevista a Flor de equipo y emocionó hasta las lágrimas a Florencia Peña.

"Desde que le dispararon a mi hijo yo no tengo consuelo", dijo Melina conmocionada. "Mi nena de dos años pregunta por el hermano. Me sacaron todo", continuó sin poder contener el llanto. "Ella pregunta, encima está la foto del hermano por todos lados. La abuela se siente culpable, me llamó ayer sin palabras, está mal porque si ella le hubiese quedado el tiro.".

Según contó la madre del niño, la bala impactó primero en su suegra. "Parece que la misma bala que le pasó a mi suegra por la pierna fue directo al corazón de mi nene. Con la misma bala hirió a ella y mató a mi hijo. Él me miró, hizo una carita como que algo. y se me desmayó. No tardé nada en llevarlo al hospital, pero no pudimos hacer nada. Agonizó y cuando llegamos falleció. Estuvieron una hora reanimándolo y ya estaba muerto", agregó mientras en el estudio todos comenzaban a emocionarse.

"¿Cómo los podemos ayudar? ¿Qué necesitan?", preguntó Peña con la voz quebrada. "Yo solo quiero verles la cara (a los asesinos) y que estén presos", respondió Melina, quien aseguró que en este momento su prioridad también es poder sepultar a su hijo.

Mientras se despedían, la conductora no quiso dejar de decirle unas palabras de aliento y terminó en llanto, sobrepasada por las emociones. "Te abrazamos fuerte desde acá. Te juro que siento tu dolor porque soy mamá. Te abrazo fuerte y ojalá que tengan justicia, por tu chiquito y por todos los chiquitos que no merecen pasar por algo así. Te mando un beso enorme, enorme, y gracias por haber salido a dar tu testimonio", cerró conmovida.

