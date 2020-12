Florencia Peña y su peor canje publicitario: "Casi me como un juicio"

Florencia Peña reveló cuál fue su peor canje publicitario: "Casi me como un juicio"

Durante un divertido ping-pong de preguntas y respuestas que le hicieron en su programa, Flor de Equipo, Florencia Peña reveló cuál fue el peor canje publicitario que hizo en su carrera.

El encargado de llevar adelante el juego fue Marcelo Polino, quien le iba realizando las preguntas a la conductora mientras el resto de los panelistas disfrutaba del momento. "¿Cuál fue el canje más triste que hiciste?", quiso saber el periodista.

"¡Hice tantos canjes tristes!", respondió Peña entre risas, tratando de acordarse cual de todos se merecía el podio. "Creo que fue el de una toallita higiénica que había que mostrar que absorbía. Yo estaba en vivo, en el programa que tenía Marley en ese momento, y me iban a regalar un montón de cajas de toallitas si probaba esto".

Como sucede siempre que se junta con el conductor de Por el mundo, los planes sufrieron un imprevisto. "Agarro la toallita y hago esto", dijo mientras con las manos hacía el gesto de dar vuelta un vaso con agua. "Digo, 'porque la toallita de tal.', y se empieza a volcar todo el líquido ¡La toallita no absorbía!", agregó tentada.

"A mí me habían dicho que si yo tiraba el líquido, la toallita iba a absorber. Marley, en vez de ayudarme, le agarró un ataque de risa y mientras los camarógrafos hacían plano a la toallita a la que se le caía todo el líquido", continuó relatando.

Este accidente casi le trae un gran problema a la actriz. "No solamente nos levantaron el PNT, sino que nunca me mandaron las toallitas y casi me como un juicio".

