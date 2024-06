Francis Ford Coppola respondió a las acusaciones por comportamiento inapropiado con algunas mujeres, en el rodaje de Megalópolis

Escuchar

Durante la última edición del Festival de Cannes, el director Francis Ford Coppola fue uno de los mayores protagonistas. El responsable de Apocalipsis Now! presentó su último film, Megalópolis, pero también estuvo en el centro de un sonado escándalo, cuando en un artículo publicado en The Guardian, dos extras lo acusaban de comportamiento inapropiado en el rodaje de la fiesta inicial de la película. Y en una reciente entrevista, Coppola se refirió a estas denuncias y a la actitud que tiene con las mujeres.

Francis Ford Coppola en el último Festival de Cannes Andreea Alexandru - Invision

En el marco de una nota publicada en The New York Times, Coppola fue consultado sobre dichas acusaciones, y aseguró: “No soy toquetón. Soy demasiado tímido”. Al momento de detallar sobre cómo se relaciona con las mujeres que lo rodean, el director recordó a su madre, Italia Coppola, y detalló: “Ella me dijo que si yo avanzaba sobre una mujer, eso significaba que no la respetaba. Y a las mujeres de las que me enamoré, ciertamente jamás les falté el respeto” . Según el artículo publicado, Coppola había forzado a distintas mujeres “a sentarse en su regazo”, e incluso había intentado “besar a varias que trabajaban como extras”.

Escena de Megalópolis de Francis Ford Coppola Imdb

Oportunamente, y luego del artículo que hacía mención a ese presunto comportamiento por parte del cineasta, el productor de Megalópolis, Darren Demetre, escribió un comunicado en el que detalló: “Jamás fui puesto al tanto sobre alguna queja de acoso o conducta inapropiada durante el transcurso del proyecto. Francis produjo y dirigió un film independiente enorme, tomando muchas decisiones difíciles con el fin de terminar su producto a tiempo y dentro del presupuesto, manteniéndose fiel a su visión creativa. Hubo dos días en los que filmamos una secuencia en un boliche, en donde Francis recorrió el set y estableció el espíritu de la escena dando gentiles abrazos y saludos al elenco y al personal detrás de cámara. Esa fue su manera de ayudar a establecer la atmósfera de ese local bailable, que era tan importante en el marco del film”.

El ambicioso proyecto Megalópolis

“Megalópolis siempre estuvo dedicada a mi querida esposa Eleanor. Realmente esperaba celebrar juntos su cumpleaños, este 4 de mayo. Pero lamentablemente no pudo ser, así que permítanme compartir con todos un regalo en su nombre”, escribió el realizador en su cuenta oficial de Instagram, desde la cual hizo la presentación. Eleanor Coppola falleció el 12 de abril pasado.

En las primera imágenes de Megalópolis que fueron de dominio publico, la secuencia empezaba cuando el protagonista del largometraje, con mucho cuidado abría la puerta de la cúpula de un edificio -que semeja el célebre Chrysler Building de Manhattan- y caminaba lentamente hacia el borde del extenso balcón ubicado en el punto más alto de la construcción. Cuando parece a punto de saltar se escucha el grito de una voz poderosa que brama: “¡Tiempo, detente!”. Todo se detiene a partir de esa orden, empezando por el cuerpo suspendido en el aire del personaje y es el propio actor, cuya angustia se refleja en su rostro (capturado por la cámara de Coppola en primerísimos planos), quien en ese momento vacila y retrocede en busca de un lugar seguro.

Coppola acompañó la publicación de las primeras imágenes de Megalópolis en su cuenta de YouTube con una larga cita firmada por una “fuente conocida”, la del experimentado crítico estadounidense Scott Foundas. Allí se lee que la película que sigue a esas imágenes de Adam Driver balanceándose ante el vacío en lo más alto de un rascacielos habla de “una civilización entera que se tambalea en una cornisa igualmente precaria, devorándose a sí misma en un torbellino de codicia desenfrenada, ensimismamiento y propaganda política, mientras unos pocos soñadores audaces empujan contra la corriente, esforzándose por marcar el comienzo de un nuevo amanecer”.

En lo que parecía ser el comentario de alguien que vio la película entera, no un breve anticipo de algo más de dos minutos, Foundas afirmó que, luego de largas décadas de planificación, Megalópolis es “el poderoso elixir” que Coppola acaba de crear: “Una película arrolladora y de gran formato, con ideas provocativas y una invención cinematográfica implacable, que desmiente los 84 años de su creador”. Foundas también sugirió que no es una película sobre el fin del mundo tal como lo conocemos, sino que directamente “es el fin del mundo tal como lo conocemos”.

