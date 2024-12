¡Fue descalza! Angelina Jolie reapareció en televisión después de 10 años, sorprendió por su look y reveló su vocación desconocida

Angelina Jolie pertenece a la clase de estrellas de Hollywood que prefieren mantener su vida privada bien separada del ámbito profesional, especialmente después de su tormentoso divorcio de Brad Pitt y las denuncias por violencia física y verbal contra su exmarido. Es por eso que, en el último tiempo, se limitó a promocionar sus proyectos y su trabajo humanitario en el ámbito de las alfombras rojas y conferencias de prensa, y evitó los programas de televisión para no tener que responder preguntas íntimas que, según ella misma aseguró, le generan mucha incomodidad. Sin embargo, este jueves, después de diez años sin aparecer en un late night show, Jolie sorprendió con su participación en The Tonight Show, el exitoso ciclo que conduce Jimmy Fallon.

“ Me pongo muy nerviosa en los programas de entrevistas, me siento muy incómoda y hace como una década que no hago uno. Esto no es lo mío ”, aseveró la actriz con una risa nerviosa ni bien se sentó en el sillón, después de recibir una fuerte ovación por parte del público presente en el estudio. Pero su aparición televisiva en sí no fue lo único que despertó curiosidad entre la gente. Lookeada con un sobrio vestido negro y maquillaje nude, la también directora y productora llamó la atención por estar descalza . “¿Olvidaste tus zapatos?”, fue lo primero que le preguntó el conductor en tono de broma. “Ayer me rompí un dedo del pie. Intenté encontrar un zapato cómodo, pero decidí no hacerlo” , respondió Angelina sin dar mayores explicaciones, demostrando que no adhiere al lema de que “la moda duele”.

La privacidad de sus hijos

Durante la entrevista, Fallon quiso saber si, al igual que ella, alguno de sus seis hijos (es madre de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne) quiere trabajar delante o detrás de cámara. “Creo que, algunos de ellos preferirían detrás de cámara, pero lo que realmente desean, más que nada, es privacidad, especialmente Shiloh. No quieren ser fotografiados ni aparecer en ningún lugar ”, sentenció la protagonista de Maléfica. Y cuando el conductor comentó que es algo complicado teniendo en cuenta el alto perfil de la familia, Jolie remató con delicadeza: “No fue su elección ser famosos” .

Para el estreno de María en el Festival de Cine de Nueva York el pasado domingo 29 de septiembre, la ganadora del Oscar posó con sus hijos Pax (20), Zahara (19) y Maddox (23) Getty images

Pese a sus nervios, Angelina y Jimmy tuvieron un divertido intercambio de preguntas y respuestas en donde ella debía confirmar o desmentir los rumores que circulan en los medios y en Internet sobre otras profesiones que podría haber tenido si no se dedicaba a la actuación. “¿Es cierto que antes de actuar estudiabas para ser directora de una funeraria?”, la interrogó el conductor, que quedó atónito cuando Jolie le contestó que sí. “ Mi abuelo murió y recuerdo haber pensado que [su funeral] debería haber sido una celebración de la vida. Y como no le tengo miedo a la muerte y me siento cómoda con ella, pensé que directora de funeraria sería una gran carrera para mí ”, explicó ella.

“¿Es cierto que pensaste en convertirte en piloto?”, fue otra de las consultas de Fallon, pese a que es sabido que la actriz tiene su licencia hace varios años, desde diciembre de 2004, luego de capacitarse junto a un instructor y a su por entonces marido, Brad Pitt, cuando vivían en Canadá. “ Mi hijo Maddox también está entrenando para ser piloto. Él, en realidad, ya es piloto ”, agregó durante la charla con el conductor del programa. De hecho, fue la pasión de su hijo por los aviones lo que la inspiró a aprender a volar.

Cómo se preparó para interpretar a María Callas

Angelina Jolie en la piel de María Callas para la película de Netflix dirigida por el chileno Pablo Larraín. Pablo Larraín - Netflix

Jolie está en plena promoción de su nueva película para Netflix, María, inspirada en la mítica soprano María Callas y dirigida por el chileno Pablo Larraín. Según la sinopsis oficial, el film cuenta “la tumultuosa, hermosa y trágica historia de la vida de la mejor cantante de ópera del mundo, revivida y reimaginada durante sus últimos días en la década de 1970 en París”. La interpretación de Jolie ya le valió esta semana el premio Performer Tribute en la 34ª edición de los Gotham Awards, en el inicio de lo que parece ser una prometedora temporada de premios para la actriz rumbo a los Oscar 2025; incluso, hay quienes aseguran que se trata de la mejor actuación de su carrera.

En The Tonight Show, Angelina contó que nunca antes había cantado, y hasta pensaba que no era capaz de hacerlo. A pedido de Larraín, tuvo que aprender a cantar en italiano. “No podés fingir que cantás ópera” , le explicó el director, y ella, comprometida con su trabajo, estudió durante siete meses antes del rodaje, que transcurrió entre París, Budapest y Grecia.

