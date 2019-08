Fuerte cruce entre Andrea Campbell y Yanina Latorre por Agustina Kämpfer

Yanina Latorre vs. Andrea Campbell

Todo comenzó en el programa de Ulises Jaitt. En una entrevista radial, Andrea Campbell disparó contra Yanina Latorre por sus dichos sobre su actual compañera Agustina Kämpfer; quien fue acusada de enriquecimiento ilícito tras ser la novia del exvicepresidente Amado Boudou.

"No me meto, desconozco el expediente, conozco lo que decían los medios, el run run, la respeto mucho intelectualmente a Agustina. Escuché lo que dijo Yanina Latorre, esperemos que se expida la Justicia", relató la actual panelista de Nosotros a la mañana en El Show del Espectáculo, el ciclo de Jaitt en Radio Urbana.

Pero eso no fue lo que desató la ira de la "angelita", sino sus dichos posteriores. "Yanina se excede un poco, comete varios exabruptos. Los tuvo con tu hermana (en referencia a Natacha Jaitt) y me parece poco feliz. Cuando habló de ella fue bastante doloroso, sobre todo cuando falleció, ahí no me gustó", disparó Campbell.

Luego de sus picantes comentarios, el móvil de Los Ángeles de la mañana la espero a la salida de su programa y fue allí que la guerra entre las panelistas de e ltrece estalló. "Hablaste mal de mi e inventaste. Vas a tener problemas. Yo nunca hablé de Natacha, ni tuve un exabrupto. Cuando se tocó el tema de su muerte, me corrí y mis compañeras son testigos de eso", la encaró Latorre.

Frente a esto, la exmodelo recordó la amistad que tiene con la madre de Latorre: "Adoro a su mamá. Cuando estaba embarazada de mi primer hijo caminábamos juntas en la cinta ". Luego para bajar el tono de la charla pidió disculpas: "No es mi rol juzgar a nadie. Si vos no dijiste nada de Natacha, te pido disculpas. Pensé que habías tenido un exabrupto cuando falleció". Pero sus palabras lejos de poner paños fríos a la tensa situación, exaltaron aún más a Latorre: "Cuando uno habla hay que tener pruebas. Yo no hablo de lo que no sé".

Y con respecto a Kämpfer agregó: "Yo no la condené. Le enumeré sus causas y creo que va a terminar como su ex. Y aparte no te hagas, que tengo copia de los chats donde hablabas mal de ella con mi mamá y decís que está puesta y acomodada en el programa".

El último comentario de la panelista de LAM descolocó fuertemente a Campbell, quien decidió cortar el tema y abandonar el móvil en vivo. "A mí no me interesa este tipo de conversación. No te sigo la carrera, gorda. Simplemente veo lo que hablas, me parece horrible pelearme así, no es mi estilo".