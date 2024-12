Georgina Barbarossa estalló por el recorte a la cobertura de medicamentos de Pami

Mientras en A la Barbarossa el tema de debate era el recorte en la cobertura del cien por ciento de los medicamentos para los jubilados, Georgina Barbarossa estalló al recordar las declaraciones del diputado de La Libertad Avanza, Julio Moreno Ovalle. A su vez, le hizo un pedido especial al presidente Javier Milei. “Entiendo que somos pobres, pero no le saquen las migajas a los viejos. Ustedes quieren que se mueran los viejos”, disparó.

Antes de compartir las declaraciones de Moreno Ovalle, la actriz y conductora le habló directamente al líder libertario. “Para que usted recapacite, señor Presidente, yo sé que no soy Mirtha Legrand pero le pido de todo corazón que piense en los viejitos. Sus papás están en una buena posición y si no usted los puede ayudar, pero no pasa eso con todos los viejitos de la Argentina”, fueron las palabras que eligió. Luego se ocupó del representante de la cámara baja.

Las declaraciones de Moreno Ovalle

El diputado Julio Moreno Ovalle

Las polémicas declaraciones del diputado de LLA tuvieron lugar ayer durante una entrevista con Ariel Lijalad, de El Destape Radio, cuando el periodista le preguntó qué pasa con aquellos jubilados que se pueden morir si no acceden a su medicación. “No tenemos que apuntar a ese tipo de sensibilidades, hay que plantear otro tipo de mejoras. Puede ser válido el planteo. Yo creo que esto se puede solucionar a través de otro tipo de propuestas y leyes, no lo veo tan difícil de solucionar”, expresó.

“Es un tema sensible, pero creo que es uno de los tantos temas que nos tenemos que preocupar. No creo que tenga que tener la sensibilidad que usted está tomando. No creo que pueda llegar a pasar a ese extremo [que se mueran]. Esa persona puede tener parientes, gente que lo puede ayudar, no debe ser para tanto. Somos conscientes de lo que está pasando, pero hoy el objetivo es eliminar el déficit fiscal, el origen de todas nuestras crisis. No los victimicemos. El Estado tendrá otras herramientas para ayudarlos, no lo veo tan complicado”, completó.

El enojo de Georgina

“¿No debe ser para tanto? Moreno Ovalle, ¡yo le pido por favor!”, reaccionó la conductora y mencionó algunas enfermedades como el cáncer, la diabetes, el hipotiroidismo y la hipertensión y los medicamentos correspondientes, todos de un alto valor. “Pero pobres esos viejos, ¿qué va a ser de nuestros viejos? ¿Qué tienen en el corazón?”, siguió, mientras elevaba de a poco el tono de voz.

“Por supuesto que nos duele, por supuesto que me indigna. Estoy así indignada desde el lunes y no lo podía decir porque había otros temas. Pero sinceramente me indigna. Señor Presidente, ¡le pido por favor! Este señor Moreno Ovalle yo entiendo que sea economista, entiendo que el país esté en ruinas, entiendo que estamos quebrados, entiendo que somos pobres, pero no le saquen las migajas a los viejos. Ustedes quieren que se mueran los viejos”, continuó Georgina, cada vez más enojada.

En ese momento, la actriz mencionó una novela de Adolfo Bioy Casares en donde se desarrolla un duro enfrentamiento entre jóvenes y viejos. “Es el diario de la guerra del cerdo. Lo vengo diciendo desde el día uno. Por favor, no maten a nuestros viejos. Cuidémoslos. Por favor”, sumó.

Antes de cederle la palabra a sus panelistas, Barbarossa habló de los jubilados de hoy que llegaron a la Argentina hace muchos años en busca de oportunidades. “Ellos vinieron a este país, hicieron este país, labraron la tierra, se rompieron el alma, llegaron en barco desde distintas partes del mundo a este glorioso país porque era la tierra prometida. Y aún hoy lo sigue siendo. Pero por favor, respetemos a nuestros viejos. Porque si este país fue grande en algún momento y fuimos una de las primeras potencias mundiales, fue gracias a esos viejos que vinieron de afuera a levantar este país. Eso es lo que me duele, eso es lo que me enerva. Eso me estruja el alma”, lamentó.

Por último, Georgina apuntó contra Moreno Ovalle. “No puede haber un señor diputado que diga que no le importa, que algún familiar o alguien lo va a hacer. Porque entonces vaya y ayude a la gente que está en la calle, que no tiene para comer, que no tiene a dónde ir. ¿Quién se preocupa por esos viejitos que llegaban ayer con desazón a la farmacia? Yo lloraba viendo los noticieros ayer, señores. Es una vergüenza, me da mucha tristeza”, cerró.

