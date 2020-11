Germán Martitegui, jurado de Masterchef Celebrity, se convirtió en toda una celebridad Fuente: Archivo

El chef Germán Martitegui se convirtió en una de las figuras más populares del exitoso ciclo de Telefe, MasterChef Celebrity. Desde sus cruces con Federico Bal, hasta sus divertidos intercambios con Leticia Siciliani y Vicky Xipolitakis, el integrante del jurado cobró un gran protagonismo, y cosechó un caudal de fanáticos acorde.

Como prueba de esto, nos encontramos con lo que sucedió en las redes el martes. Martitegui subió a su cuenta de Instagram una imagen -que luego se convirtió en su foto de perfil- en la que se lo ve con cierta postura sensual, con una boina negra, una remera y su delantal, mordiendo una rama de perejil. Asimismo, le sumó una leyenda a la foto que generó una catarata de comentarios y más de 100 mil likes. "¡Comete el mundo!", escribió el chef.

Más allá de los halagos, hubo un particular detalle en la imagen que no pasó inadvertido para algunos: de manera intencional o no, al momento de que se capturara la foto en cuestión, Martitegui tenía una mosca posada en su oreja. "Todos vimos la mosca, ¿verdad?", "¡Quién pudiera ser la mosca!", "Quisiera ser mosca para susurrarte...", y otras frases no tardaron en replicarse en la publicación de su cuenta, que cada día suma más seguidores.

El jurado del reality gastronómico del prime time televisivo apareció en TV la semana pasada en el magazine Cortá por Lozano, donde habló de su experiencia tras contraer coronavirus. "Estoy feliz de estar acá, en casa, estuve dos días internado nada más por precaución, porque tenía un principio de neumonía en el pulmón", explicó. "Fue muy difícil dejar la casa organizada y desaparecer, pero la verdad es que también pensé que para todos era una solución que a mí me estén atendiendo en otro lado, y que mis hijos estuvieran tranquilos acá", apuntó.

Germán Martitegui habló de su recuperación en Cortá por Lozano - Fuente: Telefe 07:51

Video

"La buena noticia es que no contagio más, estuve abrazado a mis hijos hasta recién después de doce días y eso es espectacular", manifestó, y pidió a los televidentes que se cuiden porque el Covid "es jodido" y "se puede complicar en todo momento por más que estés súper sano".

Vicky Xipolitakis le hizo una insólita pregunta a Germán Martitegui - Fuente: Telefe 04:56

Video

Su vínculo con Vicky Xipolitakis. Uno de los pasos de comedia más comentados del reality los tienen como protagonistas al chef y a la mediática. Recientemente, en diálogo con el programa radial Por si las moscas (La Once Diez), definió a la participante de manera una contundente: "Vicky es una demanda insaciable. Paso yo, pasa Donato De Santis, pasa Damián Betular, y nada le alcanza". Por otro lado, dijo que Xipolitakis de algún modo logra "sacarle una sonrisa" cuando menos lo espera.

"Siempre me acuerdo de lo primero que me dijo cuando me vio: 'Ay, qué linda sonrisa que tenés'. Nadie me había dicho eso nunca a mí. Se me cae el personaje porque frente a eso me sale sonreír", aseguró.

