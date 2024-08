Gimena Accardi recordó el momento en que Cris Morena supo de su romance con Nico Vázquez

Escuchar

En el marco del Cris Morena Day celebrado en el Teatro Gran Rex, donde se rindió homenaje a las exitosas novelas infantojuveniles de Cris Morena, Gimena Accardi sorprendió al revelar cómo la productora descubrió su romance con Nico Vázquez, su actual esposo.

La actriz, quien fue una de las conductoras del streaming de Olga que transmitió en vivo el show que reunió a artistas como Agustina Cherri, Emilia Attias, Lali Espósito, la China Suárez y Peter Lanzani, recordó momentos emblemáticos de su carrera bajo la dirección de Cris Morena y compartió detalles íntimos sobre el inicio de su relación con su pareja, que nació durante las grabaciones de uno de los ciclos más populares creados por la productora.

Sobre el comienzo del vínculo con Nico Vázquez, Accardi mencionó: “Nos conocimos en Alma Pirata, en realidad en otro proyecto de Cris, pero el amor nace en el primer año de Casi ángeles. Compartí muchas horas. Toda gente muy hegemónica, muy talentosa, muy buena, y los camarines invitan”, relató con picardía la artista en el estudio y desatando la curiosidad de la audiencia que seguía el evento.

Nico Vázquez y Gime Accardi se conocieron grabando Casi ángeles

Durante la transmisión, Nati Jota -que realizó la conducción de la velada- no pudo evitar preguntarle a Cris Morena si estaba al tanto de los romances que surgían entre los jóvenes actores durante las filmaciones. La creadora de éxitos como Rebelde Way y Floricienta respondió con una sonrisa: “Me entero de todo, me empiezo a dar cuenta”, dijo.

En relación con Accardi y Vázquez, la productora agregó: “Ellos eran superprotagónicos. Las miraditas, las manitos... y comían juntos”. Sus palabras dieron pie a que Accardi contara una anécdota que muestra cómo Cris Morena estaba al tanto de la situación. “Se dio cuenta porque en el Rex teníamos una escena de beso de Malvina y Nico Bauer y nos pasábamos los chicles, y ella vino un día desde la cabina y dijo: ‘ustedes se están pasando chicles’, literal, ojo de lince ”, describió la actriz, que también compartió cómo reaccionaron ella y su novio en el momento en que Morena supo del romance. “Le dijimos: sí, Cris, estamos enamorados’” , recordó entre risas.

A casi 12 años de la emisión del último episodio de Casi ángeles, Nico Vázquez, Emilia Attias y otros actores de la ficción disfrutaron de un homenaje en el marco del “Cris Morena Day”, en el que varios artistas cantaron, bailaron y homenajearon a la productora.

Accardi se refirió a esto también en sus redes sociales: “Quedamos supermovilizados. Quería agradecerles a los que estuvieron y a los que no también porque hay una nueva generación de niños y niñas que ven Casi ángeles por YouTube y que nos los hacen saber por las calles: nos mandan cartas, nos piden fotos y es muy emocionante porque pasó hace muchos años”.

El evento en el Gran Rex no solo fue un recorrido nostálgico por las canciones que marcaron una época, sino también una oportunidad para que actores y actrices recordaran los inicios de sus carreras y las relaciones personales que se forjaron en ese entorno tan especial. Para muchos, Casi ángeles y otras novelas de Cris Morena no fueron solo trabajos profesionales sino experiencias de vida que los marcaron.

El reencuentro de los artistas tuvo momentos muy emotivos, entre los cuales destacó el recuerdo de Romina Yan por parte de su mamá: “Hoy está acá. Romina está acá. Vive-Ro”, dijo y automáticamente el público comenzó a corear: “Vive-Ro, Vive-Ro, Vive-Ro”. Luego, la empresaria pudo explayarse un poco más, sobre todo, cuando afirmó que cada vez que ve un colibrí, la ve a su hija. “Está acá, está en mi colibrí, que está acá. Tengo muchas flores en mis balcones, que lo atraen. Pero no es el colibrí, es que ella está acá. Yo estoy segura de que está acá”, manifestó y no pudo contener las lágrimas y agregó: “Está en los ojos de mi nieta, en los ojos de mi hijo Tomás y en todos ustedes, que la siguieron durante toda la vida”.

