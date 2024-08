Ginette Reynal contó cómo se rehabilitó de las adicciones y el papel fundamental que tuvieron sus hijos: “Se me rompió la vida”

Escuchar

Ginette Reynal compartió detalles íntimos sobre una de las etapas más difíciles de su vida: su lucha contra las adicciones y la depresión. Con una sinceridad conmovedora, la exmodelo y actriz reveló los desafíos que encontró en el camino y las herramientas que le permitieron superarlo.

En diálogo con el periodista Guillermo Marconi en el programa La caja de Pandora (AM 870), Reynal, de 64 años, habló sobre cómo estas luchas personales impactaron en su vida profesional y familiar. “ Entiendo que desde afuera se puede ver como una tragedia caer en el mundo de las adicciones, tiene su lado tremendo, a mí se me rompió la vida, pero haber podido superarlo me ayudó muchísimo . Cuando se rompe esa cáscara, esa armadura que nos contiene y que nosotros creemos que es nuestra identidad, también se encuentran cosas maravillosas”, valoró.

Y agregó: “Enfrentarlo y hacerse cargo de eso que nos pasa también puede ser algo maravilloso. Yo, personalmente, agradezco todos los días estar viva y haber pasado por ese túnel transformador que me convirtió en esa persona que soy hoy ”.

"La adicción es una enfermedad incurable", afirma la empresaria Tadeo Jones

Reynal participa en grupos de autoayuda junto a la exmodelo Ana Paula Dutil, quien atravesó por una situación similar, para dar testimonio sobre las adicciones ligadas a la depresión. “Es una iniciativa de ella, que pasó por una tremenda depresión, como mucha gente. A veces es algo muy difícil de diagnosticar, en especial si sos una chica linda como Ana Paula, que te dicen: ‘Pero si vos tenés todo, ¿cómo puede ser?’. Pero a veces no saben lo que te está pasando. A ella, junto a otro amigo, se les ocurrió este formato, que es bárbaro, de celebrar encuentros para ayudar a las personas que atraviesan situaciones similares”, señaló la actriz.

Ginette aseguró que, en su caso, intenta “extender” su “hombro y oreja a las personas que no saben a lo mejor cómo enfrentar lo que les pasa”. Y dijo: “Lo importante es no juzgarte a vos mismo. Es un tipo de problemática muy difícil; a mí me ocurrió cuando enviudé, pero yo me deprimo para arriba, no para abajo, y me pongo absolutamente hiperactiva, quiero salir, reírme de lo que me está pasando... Hoy me puede divertir igual tomando agua como tomo ”.

“¿La adicción te lleva a la depresión o la depresión a la adicción?”, preguntó el periodista, ante lo que la empresaria apuntó: “La adicción te puede llevar a una depresión. Yo no tengo una depresión patológica, ni la tuve nunca, sí tengo la enfermedad de la adicción, que es distinto, y en esos momentos me he sentido deprimida ”.

En cuanto al diagnóstico, Reynal señaló que “la adicción es una enfermedad incurable” y precisó: “Uno es adicto a cualquier cosa: las drogas, por ejemplo, son el síntoma, y tiene que ver con el ego y con diversas formas de ver la realidad; el síntoma puede variar e ir a diferentes maneras de adicción, pero la enfermedad es la adicción. Yo debo tener mucho cuidado en la forma en que consumo algunas cosas, que puedan generar un patrón adictivo . No es que yo puedo mañana tomarme una copa de vino y, eventualmente, voy a volverme a patinar... Lo mismo que con las drogas o cualquier cosa, debo tener cuidado en la forma en que consumo determinadas cosas”.

Ginette Reynal, décadas atrás, junto a sus tres hijos Tadeo Jones

A pesar de la oscuridad que experimentó durante largo tiempo, Reynal asegura que logró encontrar la fuerza para buscar ayuda y comenzar su camino hacia la recuperación. En este sentido, el apoyo de sus seres queridos resultó crucial.

“Mis hijos me acompañaron maravillosamente bien, porque, gracias a Dios, aunque hice un montón de cosas mal, algunas me salieron bien, como mi relación con ellos, que son hijos conscientes . Ellos reaccionaron bien, se ocuparon, aunque al principio les costó hacerse la idea de que yo no iba a seguir siendo la madre que había sido hasta ese momento”, expresó. Además, Reynal hizo extensible el agradecimiento a otras personas que la acompañaron en el difícil momento. “También están mi hermana y mis amigos”, destacó.

