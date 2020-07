La cantante de cumbia contó las condiciones que puso para estar en el reality de canto

14 de julio de 2020 • 13:43

En las últimas horas, y con la lista casi cerrada, se confirmó una nueva pareja para "Cantando por un sueño 2020": Gladys, "la bomba tucumana" participará junto a su hijo Thiago en el reality de eltrece. Esta mañana, la cantante de "La pollera amarilla" charló con Los ángeles de la mañana y, fiel a su estilo, lanzó algunos comentarios que podrían generar las primeras polémicas en el certamen.

"Estoy muy contenta y agradecida que me hayan convocado. Esperemos que salga todo bien. Lo que más me hace feliz es poder compartir la música con mi hijo y este programa, que todo el mundo quiere estar ahí", comentó la cantante, con un look renovado, vía skype.

Tras felicitar a su futura rival, Mariana Brey, por estar en el ciclo, Gladys aprovechó para tirar el primer palito: "Yo siempre digo que soy una buena intérprete, lo cual no significa que sea una buena cantante. Hay gente que canta muy bien pero que no dice nada", disparó, aunque no quiso dar nombres.

Yo era la Linda Blair del Bailando, una chica endemoniada. Vendía eso pero yo no soy así

Mientras asegura que le da un poquito de miedo tener que cantar otros ritmos, la intérprete de cumbia ya puso su primera condición: "Hace poquito me enteré de la invitación e inmediatamente la acepté. Ángel (De Brito) tiene mucho que ver con eso. Yo soy una profesional pero también va a haber diferentes ritmos y yo solo domino la cumbia. Ya dije que en inglés no voy a cantar, ni siquiera por fonética. Quizá mi hijo pueda hacerlo, yo no", comentó tajante.

En cuanto a cómo se va a llevar este año con sus compañeros, advirtió: "Yo era la Linda Blair del 'Bailando', una chica endemoniada. Vendía eso pero yo no soy así. Lo que pasa es que uno se da cuenta cuando son irónicos y se defiende. Mi hijo no quiere que haga líos pero yo le explico que soy una mujer de 55 años que estoy de vuelta en la vida y no estoy para soportar nada de la gente".

Con respecto a su vida sentimental, "La bomba tucumana" aseguró que está sola, pero prefirió dejar los detalles para la previa del reality. "De ese tema no tengo muchas ganas de hablar. Novio nuevo no, Sebastián siempre está por ahí pero no quiero decir más", indicó haciéndose la misteriosa.

Novedades de la nueva edición

Antes de terminar el programa, y frente a la presencia de Laurita Fernández, Ángel de Brito reveló cómo será el orden en que estará sentado el jurado del certamen de canto. Tras varias versiones que circularon sobre que Nacha Guevara no quería estar al lado de Pepe Cibrián, el misterio llegó a su fin.

"El jurado no va a estar donde siempre, va a estar de frente a los participantes. Eso es muy fuerte", advirtió la bailarina que, esta vez, oficiará como coconductora junto al periodista. Y con sobre en mano, enseguida reveló el nombre del primer jurado encargado de abrir las devoluciones: "La encargada de darle la bienvenida a los participantes es... Nacha Guevara".

El segundo nombre estuvo a cargo del conductor de LAM: "La segunda es Karina, 'la princesita'. La pintan como la más buena del jurado pero eso es un misterio", opinó recordando su actitud contestataria durante el último "Bailando por un sueño".

El tercero en dar su crítica será Pepe Cibrián y, al parecer, su posición no haría más que confirmar que el pedido de Guevara de sentarse lejos del director teatral sería cierto. Por último, pero no menos importante, se ubicará Moria, quién este año oficiará como una especie de "bastonera" del jurado.