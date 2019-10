El enojo al aire de Graciela Alfano con Ángel de Brito

La panelista se enfureció cuando el conductor de Los ángeles de la mañana la reprendió al aire y le quitó su teléfono

Esta mañana, Graciela Alfano se enojó con Ángel de Brito en pleno programa, ya que el conductor la reprendió al aire y le sacó su celular. ¿Qué pasó? Mientras analizaban las tapas de una conocida revista (al parecer y por única vez Gente lanzó su edición semanal con dos tapas alternativas), la exvedette no paraba de interrumpir, mientras se buscaba a sí misma.

"Acá hay otra en la que estoy con Susana. Es otra distinta", comentó la angelita mientras el periodista analizaba los personajes de ambas portadas. "Me tenés podrido Graciela, me estás interrumpiendo a cada rato. Dame tu teléfono, voy a incautar tu teléfono", lanzó molesto De Brito.

Frente a esta situación, Graciela se justificó: "No, no me hinches. No puedo, no puedo. recibo información". Sin embargo, su relato no convenció al periodista, que estalló: "Estás todo el tiempo b... en twitter Graciela y te metés cuando hablo de otra cosa. Se lo voy a dejar a Cinthia Fernández, a tu enemiga número uno".

Lejos de calmar las aguas, Alfano se paró enojada: "No, no, no. A Cinthia Fernández ni en p... Vos en tu bolsillo y no se lo das a nadie. Y te dejo porque sos el conductor y decís que te interrumpimos y estás nervioso, porque si no. El teléfono no se toca".

Mientras De Brito insinuaba que la que estaba alterada era Alfano porque no se encontraba en la tapa, el celular sonó. Sin dudarlo, el conductor de Los ángeles de la mañana atendió al aire y tras preguntar quién era y escuchar "un amigo de Alfano", la llamada se cortó.

Desde su asiento y notablemente enojada por la situación, la ex de Matías Alé volvió al ruedo: "Gordo no podés mirar mi celular, es personal. Me caliento mal, dame el teléfono, puede ser mi hijo desde un número oculto", disparó.

Pero su bronca se incrementó cuando su compañera Cinthia Fernández (que está reemplazando a Yanina Latorre esta semana) lanzó frases como: "no se habla por teléfono en vivo Grace"; "¿Tenés algo que ocultar?". Enfurecida, Alfano indicó: "Callate la boca Cinthia. Si, por supuesto, tengo muchas cosas que no pueden ver. Apagá el teléfono porque eso no se hace". Y frente a la insistencia de un nuevo llamado, advirtió: "Por ahí me está hablando mi hijo para decirme que no me pueden sacar el teléfono (.) Es que no está bien, estás haciendo algo que no corresponde, disculpame", concluyó la actriz que luego permaneció callada hasta el final del programa.