Griselda Siciliani habló de su "preferida" en el Bailando: Leticia Brédice

Marcelo Tinelli logró el sí de Siciliani luego de contarle que el Bailando tendría "mucha danza" en la presente edición Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

14 de mayo de 2019 • 18:47

Griselda Siciliani fue como invitada al programa de Canal 9, Hay que ver, y se confesó con Denise Dumas y José María Listorti. "No me animaba a estar en el Bailando", largó. "No haría algo que no me guste por plata. Nunca lo hice. Antes prefiero dar clases o hacer una obra de teatro. Porque se me notaria mucho la depresión".

La actriz contó que Marcelo Tinelli la había llamado muchas veces y siempre se negó. En esta oportunidad, aceptó por varias razones. "Un poco fue la casualidad. Había rechazado hacer ficción, porque con una tira no estás nunca en casa. En julio estreno una obra en el Multiteatro y no podía hacer tele y teatro al mismo tiempo, porque tengo una hija, Margarita. Lo hacía cuando no era madre. Entonces rechacé la ficción para hacer teatro. Y en un momento apareció el llamado de todos los años, que además me halaga. Nunca llegamos a hablar de nada porque digo que no antes. Esta vez lo pensé y me entraba perfecto porque el trabajo real del Bailando es ensayar, y lo hago cuando mi hija está en la escuela. Además es el Superbailando. Tiene buen elenco. Tenía reparos, sin sonar soberbia".

Listorti quiso saber qué significaba que hubiera buen elenco, y Griselda lo aclaró: "Marcelo me dijo que el Bailando iba a tener mucha danza. No fueron nombres sino el criterio: que iba a ser muy bailado y con mucha gente que baila bien. Mi preferida es Leticia (Bredice), porque es una estrella que irradia; tiene un imán. Tengo debilidad por Leticia y, aunque no sepa bailar, me gusta verla, no puedo olvidarme de ella como actriz; es maravillosa. Y hay bailarines profesionales e incluso los que no son bailarines bailan bien. Es toda gente muy cálida. Me gusta el elenco de este año. Es amable".

¿Y el jurado? "Tengo un tema bastante particular y buena onda con todos. El jurado es una subjetividad total y es como si fuera el público. No puedo decir nada sobre eso. Yo me odio cuando me veo y coincido bastante con lo que vio el jurado, siento que le faltó fuerza. Como fuimos los primeros en bailar, creí que iban a ponernos mejor puntaje, como que todo sea una fiesta. No pasó eso. Tengo una mirada crítica y bastante objetiva. Me llamaron varias veces para ser jurado pero soy público del Bailando y me gusta la vulnerabilidad del participante".

La entrevista continuó y los conductores pretendieron meterse en la intimidad de Griselda. "Me da pudor hablar de mi vida privada pero no me enoja que me pregunten. No contesto las cosas que me parecen muy íntimas. No estoy con nadie. No tengo ganas. Me cuesta mucho que me guste alguien. Estoy más como pollito. Hoy disfruto de mi hija, que cumple 7 años en junio y no quiere que hable de ella ni que suba nada a las redes". Listorti preguntó si le parece mal que Marley exponga a Mirko y Griselda respondió: "Cada uno hace lo que quiere y lo que puede. Nunca hice nada que generara dinero con mi hija. Adrián (Suar) quizá si lo hubiera hecho".

Nominada a los Martín Fierro como Mejor actriz por Morir de amor, el unitario de Telefe, Griselda contó que está ensayando la obra que estrenará en julio en el Multiteatro y que es una versión de la película que protagonizó Daniel Aráoz, El hombre de al lado. "En teatro va a ser La muejr de al lado y yo hago el personaje que hizo Daniel Aráoz en cine. Es una obra políticamente incorrecta, y con una producción enorme de Carlos Rottemberg".