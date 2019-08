Griselda Siciliani, sobre las PASO: "Yo voté en contra de algo y me entristece"

La actriz y bailarina reveló su voto y brindó los motivos Crédito: Captura de TV

15 de agosto de 2019 • 18:03

La actriz Griselda Siciliani visitó ayer el programa Confrontados que conducen por la pantalla de elnueve Carla Conte y Rodrigo Lussich, y contestó todas las preguntas, desde cómo es su vínculo diario con su ex y padre de su hija, Adrián Suar, hasta cómo se siente como participante del "Superbailando" de ShowMatch.

Sobre el final de la entrevista, la protagonista de la obra La mujer de al lado se puso seria al hablar sobre su voto en las PASO, y se la notó apesadumbrada al contar cómo fue su experiencia en las urnas. "Voté a Alberto Fernández, pero no me siento enteramente representada por ninguna fórmula, por ningún partido, me encantaría poder ponerme una camiseta y votar a favor, pero la verdad es que yo voté en contra de algo", manifestó, y volvió a hablar de su necesidad de sentirse reflejada en alguna propuesta política.

Griselda Siciliani habló de su voto en las PASO - Fuente: Confrontados 01:57

Video

"Me encantaría que todos tengamos esa posibilidad, que muchos tienen, de sentirse representados, pero a mí no me pasa; desde hace mucho tiempo que voto siempre en contra, y a mí me entristece igual", aseguró. "Voté en contra de un proyecto y lamentablemente no debería ser así", ratificó, añadiendo que no está en condiciones de precisar si votó a la figura de Alberto Fernández o a la de Cristina Fernández de Kirchner. "No tengo posibilidad de analizar eso porque voté en contra de este gobierno [el de Mauricio Macri]", subrayó.

Asimismo, destacó que "el pueblo vio una realidad que está pasando y que no le gusta", e hizo público su anhelo de tener "más opciones" a la hora de emitir su voto en las próximas elecciones de octubre.