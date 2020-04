Guerra de angelitas: Yanina Latorre vs. Mariana Brey y otro cruce en vivo

La panelista de LAM furiosa con sus compañeras Fuente: Archivo

A raíz del coronavirus , varios programas tuvieron que modificar su programación habitual y cubrir la actualidad respecto a la pandemia . Tal es el caso de Los ángeles de la mañana que incorporó entrevistas con especialistas o móviles desde la calle para mostrar si se está cumpliendo con la cuarentena obligatoria . Sin embargo, los escándalos y peleas entre las panelistas del ciclo de eltrece no cesan y esta vez además incluyó a la cronista Maite Peñoñori.

Mientras Maite Peñoñori mostraba el movimiento de pasajeros en el subte B y cómo funciona el servicio durante estos días, fue interrumpida por Yanina Latorre , quién aprovechó para hacer un reclamo al aire: "Una cosa que me quedó pendiente: el otro día el marido de Maite (que es productor de TN) me encaró por el pasillo y me dijo: '¡Qué vivita! Estás medio agresiva'. Y yo dije: '¿Y a este qué le pasa? Se subió a un caballo'". Mientras el resto del panel le daba la razón al productor, ella agregó: "Me encaró. Me dijo: '¿qué te pasa que te veo nerviosa? Nervioso estarás vos y Maite', le dije. Me molestó el comentario".

Si bien la cronista nunca desmintió la información, justificó el comentario de su marido: "Era por el tema de los vivos que hacés de noche, pero yo le dije que sos así de intensa siempre". Sin embargo, el clima de tensión aumentó cuando Mariana Brey se metió en la discusión y le dio la derecha a su compañera en el móvil. "Ahora ya mete púa la otra. Me supera, ¡cállenla!", disparó Latorre indignada por la intervención de la periodista.

"No es meter púa es que a vos te fastidia cuando uno quiere indagar un poco sobre vos. Bueno, bancátela. Yo digo que no, que no estás bien", retrucó Brey sin quedarse callada. "Si querés indago sobre vos, vos aprovechás para pegarme. Yo estoy mejor que nunca, estoy mejor que vos, el tema es que la envidia es tan fuerte... estoy pasando mi mejor momento", respondió la mujer del exfutbolista casi a los gritos.

Yo estoy mejor que nunca, estoy mejor que vos, el tema es que la envidia es tan fuerte Yanina Latorre

Sin embargo, el cruce entre angelitas fue nuevamente interrumpido por Maite: "¿Vos estás diciendo Yanina que mi marido Martin te envidia?", ironizó la movilera. "No, mi vida, hablo de Brey, ¿qué me va a envidiar tu marido, ¡por favor!? (...) Todos los días me están pegando. Estoy hablando con Maite de su marido y sale Brey y me pega", retrucó la mediática enojada.

"Vos aprendé que la envidia o ser chupamedias es un argumento básico en la vida de Yanina", acotó Brey en complicidad con la cronista y enseguida le habló directamente a Latorre: "Disculpame, el otro día me estaba peleando con Pachano y no veías el momento de meterte e interrumpías todo el tiempo. No me dejabas tener un mano a mano con él y era mi momento", concluyó la periodista de espectáculos.