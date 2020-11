Verónica Ojeda se burló del llanto de Rocío Oliva por la salud de Diego Maradona

Tras la internación de Diego Maradona, las exparejas de El Diez se declararon la guerra con mensajes cruzados Fuente: Archivo

Tras conocerse que Diego Maradonafueinternado en una clínica de la ciudad de La Plata, estalló un nuevo capítulo de la guerra de exparejas de El Diez. Verónica Ojeda se burló del llanto de Rocío Oliva en Polémica en el Bar, donde la panelista se mostró preocupada por la salud del astro del fútbol.

"No vi al Diego que yo conozco y eso me da tristeza", confesó Oliva entre lágrimas en vivo por la pantalla de América. La ex de Maradona se lamentó de verlo "muy frágil" en las imágenes que transmitió TNT Sports durante el homenaje por los 60 años de Maradona en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Lágrimas de cocodrilo": así definió Verónica Ojeda el llanto de Rocío Oliva Crédito: Instagram Stories

Ojeda no se quedó callada y usó su cuenta de Instagram para expresar su indignación por la "tristeza" de Oliva. "Mis lágrimas jamás son de cocodrilo, mis lágrimas son de felicidad o de tristeza total", aseguró, sin dar nombres, el mismo día que la panelista se mostró desbordada de angustia.

"Harta de tanta pavada", agregó irónica. A los pocos minutos compartió una imagen junto a su hijo, Dieguito Fernando, y lanzó otro fuerte mensaje: "Te mandamos un besito, estúpida". Después de estas historias también publicó otro mensaje elíptico: "¡Ah! ¡Pero qué hermosa familia!".

Su última storie de Instagram coincide con las filosas declaraciones de Dalma Maradona, quien expresó su dolor en Twitter tras ver a su padre "desmejorado". La hija de Claudia Villafañe fue contundentes con sus tuits: "Lo único importante es que él esté bien, pero por el bien de todos los y las chupasangre, que no le pase nada".