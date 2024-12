Guillermo Andino cuenta cómo será su desembarco en la TV Pública: “Se conjugan muchos sentimientos”

Son días de muchas decisiones para Guillermo Andino, quien acaba de recibir una interesante propuesta para sumarse a la TV Pública, la única emisora en la que nunca había trabajado en tantos años de profesión, pero en la que se inició su papá, Ramón Andino, a mediados de los años 60. LA NACIÓN habló con el periodista para saber de qué se trata la propuesta y si seguirá en América, señal en la que trabaja desde hace veinte años.

-¿Te vas del Grupo América?

-Hasta fin de año estoy contratado por Kuarzo, que coproduce Andino y las noticias desde hace dos años, en América 24. Todavía hay una charla pendiente con América por un proyecto que podría cristalizarse en 2025. No está nada cerrado por el desembarco de nuevas autoridades en América. Y además tenemos proyectos en común con Kuarzo.

Guillermo Andino y Mónica Gutiérrez compartieron el noticiero de América durante 17 años Instagram

-¿De qué se trata la propuesta de la TV Pública?

-Las autoridades de la TV Pública me llamaron y me dijeron que consideraban que, después de 37 años como conductor de noticieros y programas de interés general, había un consenso para que yo pudiera llegar al canal por primera vez. Me halagó mucho que me hablaran de mi imagen a nivel nacional y cómo podría servirle eso a un canal con un espíritu muy federal. Tuvimos algunas reuniones, me sentí muy cómodo y si bien todavía estamos cerrando algunos detalles, vamos a hacer un programa de interés general que no solamente va a hablar de lo que sucede en el AMBA, sino que también nos disgregamos hacia todo el país. Vamos a tener un panel con identidad consolidada. La idea es debutar el 10 o el 17 de febrero y el nombre del programa será Andino a la mañana, que se emitirá de lunes a viernes, de 10 a 12.

El programa de la TV Pública comenzará a mediados de febrero, con una identidad federal y se llamará Andino a la mañana DIEGO SPIVACOW / AFV - LA NACION

-Es tu primera vez en la TV Pública, que es el canal donde debutó tu papá…

-Es cierto. Nunca estuve en la TV Pública, pero mi papá empezó ahí a mediados de los años 60. He visto fotos de mi papá en el canal y me emocionaron mucho. Fue su debut en la TV, en un programa que se llamaba El último café, una charla donde se hacía el resumen de lo que había pasado políticamente. Después mi papá fue productor de noticieros paralelamente a su gran amor que era el diario; en ese momento estaba en La Razón. Mi papá falleció haciendo Realidad en Canal 13 y los mayores de 45 años me lo recuerdan a diario, porque llegaban de la escuela y sus padres estaban viendo ese noticiero. Y después siguieron viéndome a mí…. aguantando a los Andino (risas).

-¿Entonces vas a estar en las dos emisoras?

-Falta tener algunas reuniones, pero es posible. Hace mucho tiempo que estoy en América, desde 2003. Empecé en Canal 13, después al 9, después a América, volví al 13 y otra vez a América. Lo impotente es formar buenos grupos de profesionales más allá de hacer buenos productos. Después te puede ir bien o mal, pero hay que poner la mejor intención laboral y la honestidad intelectual. Se conjugan muchos sentimientos en este momento de mi vida, porque en América conduje el noticiero con Mónica Gutiérrez durante 17 años y con muy buena respuesta de la gente, siendo el primero o segundo programa más visto de cada día. Y mirando para adelante, me agrada el criterio de elección en la TV Pública y me hayan visto como uno de los conductores de noticias más destacados de la Argentina. Es un aliciente.

Guillermo Andino y Carolina Prat, su esposa hace 24 años y conductora del ciclo solidario Los Andino en casa

-Un 2025 con muchos desafíos…

-Sí, y siempre estoy abierto a desafíos. Hay otras propuestas también. El año que viene voy por seguir con el programa que estoy haciendo en streaming. En LED. FM estoy haciendo Escalando la montaña y de alguna manera haciendo juego con mi apellido porque todos somos andinistas de la vida. Descubrí el streaming gracias a mis hijas, Sofi y Vicky, que me decían que yo tenía que hacerlo. Me mandé y me siento muy cómodo haciéndolo. Y también vamos a volver a hacer nuestro programa de solidaridad con mi mujer, Caro Pratt, Los Andino en casa.

-¿Hay vacaciones antes?

-Sí, nos vamos a nuestra casa de José Ignacio a pasar las fiestas y nos quedamos en enero. Y si tengo que volver antes, cruzo el charco y estoy enseguida.

Liliana Podestá Por