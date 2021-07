Guillermo Coppola disparó contra el entorno de Diego Maradona, se diferenció de “las nenas” y anunció una serie sobre su vida

En sus declaraciones ante la justicia, los imputados por la muerte de Diego Maradona parecieran ceñirse a la misma estrategia: echarse la culpa unos a otros. Frente a esta situación, Guillermo Cóppola se diferenció del entorno que acompañó en los últimos años al exfutbolista fallecido el 25 de noviembre, y disparó: “Si actuaste bien, aceptás lo que hiciste y cómo lo hiciste, no salís a descargar sobre otra gente”.

Entrevistado por Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, el amigo y exmanager de Maradona explicó: “Cada uno de los que estuvimos al lado de Diego a lo largo de su vida sabemos cómo nos manejamos y cómo intentamos vivir al lado de este hombre. Es dificilísimo poder comprender lo que trascendía [en el último tiempo]. Cada uno sabe. Cada uno tendría que ser honesto”.

“Yo me equivoqué. ¿Tuve buenas? Sí, buenísimas. ¿Tuve malas? Sí, malísimas. ¿Me arrepiento de cosas? Lógico. ¿Pude haber hecho otras? Y, tal vez sí. ¿Llegaba [a Maradona]? Y, a lo mejor no me dejaban, pero lo intentaba. La toalla no la tiraba. La tiraba luego de haber hecho el intento, de secarme el sudor. Algunos no lo hacen, y descargan sobre el otro: ‘yo no estaba’, ‘yo no era’, ‘no era el médico’. Entonces, ¿cómo es? Cada uno era lo que era. Yo era su amigo; en una época fui su manager, del 85 al 90, donde logramos todo. Y en otra época, de 1994 al 2004, fui su amigo”, precisó.

Luego, contó que su estrecha relación con el futbolista le sigue valiendo reproches de su familia: “Con mis hijos tengo charlas de honestidad brutal en las que no vale enojarse y cada uno puede decir lo que siente. Y siempre el reclamo es el mismo: ‘No estabas’. Las que más me reclaman son las más grandes, Natalia y Bárbara”.

También se refirió a Camila, la hija que reconoció tras realizarse un examen de ADN. “No tardé nada en reconocerla. Recibí un llamado de una sociedad de madres de hijos no reconocidos. Fui y encontré a una señora con una bebita, que era la que estaba haciendo el reclamo. Vi a la beba y tenía en la pera el hoyito típico. Ahí dije, ‘sí, puede ser’”, comenzó relatando.

“Si tengo que ser honesto, no me acordaba de la mamá. Había pasado mucho tiempo, casi dos años. Entendí que por ahí podía haber encontrado otra forma, pero es el día de hoy que tenemos una relación excelente. Mi hija ha crecido y hoy tiene 20″, continuó.

“Yo vuelvo de ese encuentro en la avenida Rivadavia, casi General Paz, al que fui con mi abogado y le cuento a Diego que conocí a la nena y que me quedé conversando con la mamá después, y con la presidenta de esta asociación, para ponerme a disposición de lo que necesite, además de comprometerme a hacerme los análisis correspondientes. Y él se puso feliz. ‘¡Qué bueno! ¡Voy a ser tío! ¡Quiero ser el padrino!’, me decía. ¡Con una alegría! ¿Y por qué él se manejaba de manera distinta? Esto yo siempre lo pienso... Cómo conmigo fue así y en su vida fue tan distinto”, reflexionó.

Dlugi le preguntó entonces si está preocupado por cómo será retratado en la serie basada en la vida del astro del fútbol, Maradona: sueño bendito. “Estoy cero preocupado. Producto de la relación que tuve con Diego, viví una vida increíble, de película”, explicó.

Y cuando la conductora le recordó que tanto la exesposa del futbolista, Claudia Villafañe, como dos de sus hijas, Dalma y Giannina, no están de acuerdo con la realización de la serie de Amazon Prime Video, agregó: “Yo me puse a disposición de Leo Sbaraglia y Jean Pierre Noher, que son los actores que van a interpretarme. Compartí con ellos momentos. A Leo lo invité en Madrid a ver el partido entre River y Boca; vinieron a casa, a la oficina, compartimos almuerzos... Ellos querían saber mis movimientos, mis tics, mis TOCS... Eso es apoyar el proyecto”.

“No me da miedo que sean injustos. Cada uno sabe lo que hizo y cómo se manejó. Si cuentan que le puse un revolver en la frente y le disparé, y yo sé que no lo hice, que es ficción, tengo que estar tranquilo”, fundamentó su decisión de colaborar con la realización.

Además, Cóppola se refirió a otra serie que se emitirá por Star +, y que está basada en su propia vida: Coppola, el representante. “Poco puedo decirte... Pero nos vamos a remontar a septiembre del 2020, antes de que Diego nos dejara. Y ahí, se acercó gente, y debo decir que me siento orgulloso, halagado, distinguido... También tuve ofrecimientos de Netflix, de Guido Kaczka (y su productora, Kuarzo), de Viacom (Telefe y Paramount +). Que a vos te distingan de esa manera, queriendo hacer una serie sobre tu vida, te llena de orgullo y de satisfacción”, reveló.

Y agregó: “La serie no es sobre Diego. Estoy orgulloso y feliz de que esto se pueda llevar adelante. Uno no puede dejar de soñar, o dejar pasar la vida sin intentar cumplir sus sueños. Y este es un sueño que se puede llegar a cumplir en realidad”.

