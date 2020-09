Guillermo Coppola: "Me hice seis hisopados"

Guillermo Coppola se hizo varios hisopados por precaución

"Me hice seis hisopados. El último fue el sábado. Y todos dieron negativos", contó Guillermo Coppola en El show del problema, que conduce Nicolás Magaldi en elnueve. "No salgo de casa, cumplo la cuarentena porque estoy en edad de riesgo y me cuido. Recibo el diario de papel todos los días, alguna compra y sigo con mis cremas, mis shampoos, las exfoliantes y todas me llegan a casa. Claro que les pongo alcohol porque no quiero correr riesgos", detalló.

Coppola aseguró que se hace los hisopados por precaución. "No tengo miedo, pero sí mucho cuidado. Tengo un amigo en un laboratorio y el primer hisopado me lo pagó él y los siguientes también, por cábala".

"Soy un tipo optimista y feliz. Ya despertarme todos los días a la mañana me hace feliz, pero me faltan los amigos, que son pilares fundamentes de mi vida. La ley debería ser pareja para todos, porque yo también quiero ver a mis amigos, a mis hijas que no viven conmigo", se quejó. Y contó además que está muy entusiasmado con el streaming que hará el 3 de septiembre y que será una charla que recorrerá su vida, Acá está, esta es mi vida.