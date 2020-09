La actriz reveló el secreto de su buena relación con su ex en torno a la crianza de sus hijos Fuente: Archivo

23 de septiembre de 2020

Gwyneth Paltrow decidió abrirse y contar cómo fue que llegó a tener una tan buena relación con Chris Martin, el padre de sus hijos Apple, de 16, y Moses, de 14, luego de separarse en 2014. Viajes de trabajo compartidos y vacaciones en familia siguieron sucediéndose aún después de la ruptura, acaparando la atención de los paparazzi y de la prensa en general.

"Quería que mis hijos no pasaran por un trauma y eso es más difícil de lo que parece, porque hay días en los que de verdad no querés estar con la persona de la que estás divorciando", contó la actriz en The Drew Barrymore Show. Y agregó: "Pero si estás decidido a tener una cena en familia, lo hacés. Tomás aire, mirás a esa persona a los ojos, recordás el pacto que hiciste, sonreís y lo abrazás... Y volvés a mantener un compromiso con esta nueva relación a la que estás tratando de dar forma".

Gwyneth Paltrow habló sobre la crianza en conjunto luego de separarse 05:58

Paltrow y Martin se separaron en 2014 y, si bien ambos formaron nuevas parejas -ella está casada desde 2018 con Brad Falchuk y él sale con la actriz Dakota Johnson-, crían a sus hijos en perfecta armonía.

Además, en diálogo con Barrymore, la actriz reveló cómo fue el proceso de ponerse de acuerdo, tras el divorcio. "Tenemos esa idea de que porque hay una ruptura no podemos seguir amando cosas de esa persona que ya amábamos, y eso no es verdad", explicó. Y sumó: "Terminás tu matrimonio pero seguís siendo familia. Va a ser así para siempre. Algunos días no son tan buenos como pueden parecer. Tenemos días buenos y días malos, pero creo que todo se encamina al mismo propósito de unión y amor, y de qué es lo mejor para ellos [en referencia a sus hijos]".

Al parecer, esta modalidad de "separación consiente" ha sido beneficiosa para ambos, e incluso mejoró la forma en que se percibían cuando aún estaban juntos. "Creo que mi relación con Chris ahora es mejor de lo que fue nuestro matrimonio. Por eso creo que podemos lograrlo", afirmó Paltrow en la entrevista, donde además contó que una terapeuta los ayudó a llegar a este punto de cordialidad. "Todos tenemos una parte buena y una mala, y todos nos esforzamos por hacerlo lo mejor que podemos", concluyó.

