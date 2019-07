El cantante, de 70 años, sufrió un grave accidente en marzo, cuando cayó a la fosa de un teatro, en Tucumán

Hace unos días, la última novia de Sergio Denis, Verónica Monti, aseguró en los medios que el cantante - que se cayó de un escenario el pasado 11 de marzo, en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán- se encontraba en estado vegetativo. La mujer comparó el caso con el de Gustavo Cerati, y aseguró que la familia no quiere reconocer lo que pasa.

Hoy, el abogado y amigo de Denis, Sergio Colombo, mantuvo una conversación con el programa Implacables en dónde dio su versión de lo que pasa puertas adentro de la clínica en la que el artista, de 70 años, se encuentra internado. "Las novedades que esperamos todavía no han llegado, pero él está físicamente bien asistido y psicodinámicamente bien compensado", expresó.

"Estuve con él y hablé con Carlos, el hermano, y me dijo que está igual, pero creo que Sergio nos escucha y recibe los estímulos de quienes lo visitan", aseguró el hombre antes de referirse a los dichos de Monti.

Según el letrado, lo que dice la última pareja del cantante no es tan así. "Son apreciaciones de ella. Yo no puedo decir que sea un estado vegetativo, lo que sí sé es que él tiene los ojos abiertos, hace pequeños movimientos y tiene una mirada fuerte", afirmó. "Está en un estado de inconsciencia sin estar en un coma farmacológico. Es una recuperación difícil por el problema cerebral, pero nadie puede dar un pronóstico de que no va a salir".

"Está perfecto físicamente, pero no reacciona. No hay nada que hacer", había dicho Carlos Hoffmann, hermano de Denis, hace unos días. "Se encuentra compensado hemodinámicamente, sin intercurrencias agudas y con respiración espontánea", revelaba.

Denis había viajado a Tucumán para dar un recital organizado por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad por el Día de la Mujer. Cuando estaba cantando "Te llamo para despedirme", apoyó un pie en el borde del escenario y cayó a la fosa orquestal de tres metros de profundidad. El cantante llegó a la guardia en la medianoche del 11 de marzo con traumatismos de cráneo y tórax, con contusión pulmonar bilaterial y múltiples fracturas. Denis está en Alcla, la misma clínica de rehabilitación donde estuvo Gustavo Cerati, pero todavía no tuvo ninguna reacción.