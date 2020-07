Nicole Neumann vs Fabián Cubero y Micaela Viciconte

En medio del conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por cómo Micaela Viciconte trataría a las hijas de la expareja, surgió una nueva voz, la de Alejandra; la exniñera de Sienna, Allegra e Indiana, quien asegura ser testigo de la relación que las menores tienen con la actual pareja de su padre.

Tras algunas versiones que aseguraban que la panelista de El show del problema tendría poca paciencia con las hijas de su pareja, Alejandra habló en Los ángeles de la mañana y expresó: "La relación que tienen con Mica es excelente, las chicas la adoran . Mica las ayuda en todo. La buena onda que pegaron rápidamente me sorprendió".

Después de trabajar durante diez años en la casa de Nicole Neumann, la niñera siguió colaborando con el exfutbolista cuando la pareja decidió separarse. "Las conozco desde bebés a las nenas. Cuando iba a cuidarlas mucha bolilla no me daban porque estaban todo el día arriba de Mica", comentó.

Si bien no quiso tomar posición en el conflicto, sí calificó a Cubero como padre. "Fabián es una excelente persona, un papá al 100%, da todo por sus hijas. A veces me sorprende las cosas que dice la otra parte, una estando ahí sabe todo. Conociendo lo que pasa, me pone mal. Espero que esto se solucione por el bien de todos y que se lleven mejor", concluyó.

"Mis hijas empezaron a hablar"

Con esta frase, Nicole Neumann abrió una nueva batalla en su conflictivo divorcio. Tras dar a entender que sus hijas sufren cierto tipo de destrato por parte de la actual pareja de su padre, la modelo aseguró estar pasando por un momento muy triste . "Ni arranquen por ahí porque no me voy a subir a este circo. Yo respeto a mis hijas y no voy a decir más nada. Bendiciones y paz para todo el mundo", aseguró la panelista cuando le preguntaron nuevamente por el tema.

Mientras confirmaba que por pedido del padre no puede mostrarlas públicamente, Neumann no quiso hablar de los dichos de la exniñera: "No puedo mostrarlas, no ven que salen como niños fantasmas. Me parece una falta de respeto todo, yo les creo a mis hijas ", expresó mientras se retiraba de su programa Nosotros a la mañana .