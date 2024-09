Habló el peluquero de Susana y explicó quién eligió el look de la diva

Escuchar

Susana Giménez volvió a la televisión el domingo por la noche con su big show, luego de cuatro años de ausencia y su peinado no solo se convirtió en tendencia y generó un tendal de memes sino que, además, despertó la ira de Miguel Romano, su histórico coiffeur. Ante la polémica, Damián, el Chaqueño, responsable del look de la conductora, decidió salir a defenderse. “Fue la propuesta que ella quería y que pensó”, aclaró.

“Damián, ¿qué hiciste? ¿qué pasó? ”, arrancó la entrevista Karina Mazzocco en su programa A la tarde, luego de que en el piso varios panelistas criticaran el peinado de Susana. “En realidad no vi mucho porque estoy trabajando desde muy temprano”, se excusó el estilista. “¿No estabas ahí? ¿No estabas al lado de Susana acomodándole el mechón?”, retrucó la conductora. “Sí, estuve. Vi todo. Estuve cerca”, aclaró y luego arrancó con su defensa: aseguró que hizo lo que Susana le pidió.

El peinado de Susana que causó revuelo Telefe

“¿Pero ese batido lo pensaste vos? Perdón, pero le vemos como un remolino falso que Susana no tiene. Quizá sea moda o tal vez es tendencia”, intervino intrigado el periodista Luis Bremer. “No”, reaccionó tajante Damián. “La verdad es que fue la propuesta que ella quería y que pensó porque está pensado. Es ilógico pensar que ella, después de tanto tiempo al volver a la televisión va a salir con algo que no le gusta. Ella lo dijo, yo la he peinado antes de esa misma manera, ella quería un peinado despeinado”, aclaró.

“¿Pero lo hicieron a propósito?”, consultó a su turno Augusto Tartúfoli, uno de los más indignados por el look de Susana. “Es un peinado más desestructurado, no tan armado como antes. Quería estar con el pelo un poco más lacio, quería estar más lánguida”, reveló el peluquero. “Yo acepto todo tipo de críticas porque en el gusto están los colores y cada uno tiene un pensamiento y una propuesta distinta. Yo la peino a Susana y la he peinado antes de otra manera y nunca nadie la criticó porque seguíamos una línea de otro peinador”, continuó y aprovechó para agregar a la discusión el trabajo de Miguel Romano, el hombre que manejó la cabellera de la diva durante cincuenta años.

Luego de aclarar que él no trabajó con Romano, explicó que su intención no fue “cortar” con el estilo anterior de la conductora. “Simplemente, hay momentos para una cosa y momentos para otra. Y en este momento ella decidió estar con un look más relajado en todo sentido”, continuó. Luego, contó detalles del detrás de escena: reveló que Susana estaba peinada y maquillada desde las cuatro de la tarde y que eso no influyó en el resultado de lo que se vio por televisión.

En un momento del ida y vuelta, Bremer compartió una información: aseguró que Susana se fue angustiada, que por eso no dio notas y que el motivo fueron “los memes que le crearon en las redes sociales”. Damián lo desmintió: “ Nos despedimos, me agradeció. Ella se fue feliz . Nunca fue un problema. Fue el peinado que ella eligió para su vuelta”, recordó. En ese momento apareció en la pantalla Romano, quien se sumó al debate a través de un móvil. Y mientras todos cruzaban opiniones, el coiffeur empezó a hacer un gesto con la mano de desaprobación.

“¿Qué querés que opine? Karina, era un fardo de pasto lo que tenía en la cabeza. Lo más triste de esto es que la gente iba a creer que la peiné yo. Me han llamado y me han preguntado. Anoche mismo. No pude dormir. ´¿Qué le pasaba en la cabeza?´ me decían”, arrancó muy enojado Romano. “¿Quién marca tendencia? El que la peinó que se vaya a lavar los platos”, continuó, sin poder calmar su tono de voz.

Susana Giménez y Miguel Romano, el peluquero que la atendió durante 50 años Collage

El Cóndor, como le dicen desde hace años al estilista, tampoco se calmó cuando le explicaron desde el piso que también estaba en comunicación Damián y que lo estaba escuchando. “Que no hable boludeces. Que siga peinando a Wanda Nara”, espetó. “No estoy celoso, no me gusta que se metan con mis clientas”, intentó luego explicar su bronca. “Pero Miguelito, Susana ya no es más tu clienta”, le dijo Mazzocco. “¿Quién dice eso? Susana va a volver conmigo. 51 años que estoy al lado de ella”, vociferó, aunque aclaró que no habló con ella.

En ese momento, Damián negó que fuera Wanda quien le recomendó su trabajo a Susana y que en realidad llegó a la diva porque trabaja en Telefe y peina a varias figuras del canal. “Yo llegué a Susana por una prueba, ella estaba buscando nuevos peinadores . También se peina con Osvaldo, quien la peina todo el tiempo. Pero no tiene exclusividad. Puede elegir”, repasó. Y si bien intentaron arrancarle una crítica a Romano, el estilista se mantuvo estoico y agregó: “Para mi Romano es una eminencia. Es ´el´ peluquero para todos los que venimos después. Yo no podría hablar mal nunca de un compañero ni un peluquero porque todos estamos enfocados en lo mismo”.

LA NACION