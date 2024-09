Habló Susana: por qué no estuvo en el velorio de Selva Alemán, qué le dijo a Arturo Puig y la ausencia que nunca va a poder superar

Escuchar

Susana Giménez volvió a Buenos Aires para preparar su regreso a la TV y para asistir a la gala de los Martín Fierro , y lejos de evitar a la prensa o negarse a responder alguna pregunta, la gran diva habló de todo. Sin vueltas, la conductora explicó por qué no estuvo presente en la despedida a Selva Alemán, reveló qué le dijo a Arturo Puig, confesó que extraña a Antonio Gasalla y dio algunos detalles de su nuevo ciclo.

Susana Giménez, Selva Alemán y Arturo Puig, en uno de sus tantos encuentros Picasa

Una ausencia llamativa

Susana Giménez y Arturo Puig tienen una relación de amistad que data, por lo menos, desde que compartieron escenario en La mujer del año, en 1983 . La buena onda los convirtió en amigos, y tiempo después repitieron la experiencia con Sugar, donde también trabajó Ricardo Darín. La carrera de cada uno, y la amistad, fue creciendo a la par, y era frecuente verlos compartir, junto a Selva Alemán y otras figuras del espectáculo, cenas y salidas. Por ese motivo, la ausencia de la diva en el velatorio de la célebre actriz, quien murió sorpresivamente el martes 3, a los 80 años, llamó la atención.

“¿Pudiste hablar con Arturo Puig después del fallecimiento de Selva Alemán?”, le preguntaron a la conductora. “Sí. Por supuesto. Imaginate lo que fue Arturo para mí, estuvimos ocho años juntos, seguidos. Es como un hermano”, aseguró. De inmediato, sin mediar preguntas, explicó por qué no estuvo ni en el velatorio ni en el cementerio de la Chacarita. “No pude ir ese día porque tenía grabación. Fueron doce horas de grabación”, aclaró.

Susana dio, además, algunos detalles de lo que charló con Puig. “Le dije ´Artur, en cuanto se termine todo lo que tengo que hacer voy a darte un abrazo, quiero estar con vos’”, confesó, y explicó que él sabe cómo es el tema de las grabaciones y su trabajo. “Traté de calmarlo, de no hacerlo llorar. Le dije ´Sos un bendecido. Tuviste 50 años de amor con el amor de tu vida´. Y él me dijo: ´Sí, tenés razón. Fue el amor de mi vida´”, agregó. “Para algunos fue una sorpresa que vos no estuvieras presente en el velatorio”, insistió la periodista. “Ya sé, ¡obvio! Porque Arturo y Selva para mí son de mi familia. Pero no podía. Estaba en la AFA grabando. Y fueron 12 horas”, repitió la estrella.

El vacío que dejó Gasalla

Susana Giménez con Antonio Gasalla en el icónico sketch de ´la abuela´ (Foto: prensa Telefe)

Luego de cinco años de ausencia en la TV abierta, Susana vuelve a la pantalla de Telefe este domingo 15, con un ciclo donde habrá entrevistas, juegos y números musicales. En una charla con periodistas que puso al aire Socios del Espectáculo, la conductora explicó que tuvo unas jornadas de mucho trabajo. “Tuve unos días de 12 horas de grabación por día haciendo todo lo posible para que el programa sorprenda. Quiero cambiar un poquito”, contó. Además, explicó que cambió la apertura y descartó hacer una coreografía porque tuvo una gripe muy fuerte. “Creo que se van a sorprender y les va a gustar mucho”, se esperanzó.

El tono de voz de Susana cambió cuando le preguntaron por Antonio Gasalla, quien fue una pieza fundamental de su programa durante muchos años. “A Antonio no lo veo y lo extraño todos los días de mi vida. Y ahora que voy a empezar el programa, es como que me falta un pedazo de mi cuerpo. De mí misma”, compartió. “¿Con quién puedo hacer eso? Con nadie. Nadie tiene el talento de Antonio Gasalla. No existe. Antonio es único”, sentenció, visiblemente dolida.

Jorgelina Aruzzi y Caro Pardíaco en el programa de Susana Giménez Gentileza TELEFE

Consultada sobre la presencia de Caro Pardíaco, el personaje interpretado por el actor y músico Julián Kartún, la diva optó por no ofrecer ninguna certeza. “No sé. Nadie me dijo nada. Yo por ahora estoy grabando y grabando y no sé. Vamos a probar. Nadie puede hacer lo que hace Antonio. Nadie. Ninguna persona que yo conozca. Entonces veremos qué pasa, si alguien puede hacerme gracia como Antonio. No creo, pero bueno, vamos a ver. Sí hay gente nueva siempre, divina”, cerró.

Por último. Susana –que anoche fue parte de la ceremonia de los Martín Fierro– aseguró que la TV está difícil y que los números ya no son los de antes. “Nadie tiene 40 puntos. Solamente el Mundial. Si no es fútbol, es muy difícil”, explicó, y no descartó tener al presidente Javier Milei en su programa. “Me parece que sería una buena nota”.

