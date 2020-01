Mariah Carey terminó el año con un mal trago, pero se lo tomó con humor Crédito: Instagram

El 2019 no terminó de la mejor manera para Mariah Carey. La cuenta de la cantante en Twitter, que es seguida por 21.4 millones de seguidores, fue hackeada durante 30 minutos, y en ese lapso de tiempo se publicaron mensajes con contenido racista e insultos al rapero Eminem.

El grupo Chukling Squad se hizo cargo del ciberataque a la cantante. Esta no es la primera vez que este grupo de personas hackean cuentas de personalidades con muchos seguidores: estuvieron atrás del ataque a la cuenta del CEO y creador de Twitter, Jack Dorsey, en agosto pasado y también intervinieron la cuenta de la actriz estadounidense Chloë Grace Moret un mes después.

Carey decidió no tomarse con mucha seriedad situación y, tras borrar los ofensivos tuits, escribió: "¿Me tomo una siesta y esto es lo que pasa?".

Una de cal y una de arena

La otra noticia que involucró a Mariah Carey esta semana es que se transformó en la primera artista en conseguir tener un hit número 1 en la lista de Billboard en cuatro décadas diferentes. Su reedición del clásico navideño "All I Want for Christmas Is You" logró el primer puesto de la semana, ganándoles a Elton John, Michael Jackson y Madonna, que llegaron a tener canciones número 1 en tres décadas diferentes.

Esta es la tercer semana consecutiva que esta canción ocupa el primer puesto del ranking. Según un estimado de The Economist, la versión de este clásico navideño había logrado acumular 60 millones de dólares en ventas, desde su salida en 1994 hasta 2017.