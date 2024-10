Harrison Ford mostró las cicatrices que le ocasionó su primer y desconocido trabajo: “Me despidieron por mentir”

Escuchar

Los primeros trabajos de Harrison Ford nada tuvieron que ver con el glamour de Hollywood ni con las profesiones arriesgadas y heroicas de los personajes que lo lanzaron al estrellato. En una reciente entrevista, el actor recordó el momento en el que casi pierde un dedo mientras se ganaba la vida en una cocina.

Invitado al programa Jimmy Kimmel Live para promocionar su nueva serie Shrinking, el actor de 82 años reveló que trabajó como cocinero durante periodos relativamente cortos, y que mientras pasó inadvertido, todo fue bien. “Pero cuando se enteraron de mi existencia, me despidieron”, rememoró.

“ Mi primer trabajo fue en la cocina de un hospital . No sé cómo conseguí que me tomaran. No recuerdo si les dije que sabía hacer cosas que claramente no estaban entre mis habilidades o solo se apiadaron de mí. Lo cierto es que me dieron un cuchillo y un manojo de zanahorias y en cuestión de minutos me corté esta parte del dedo ”, dijo, mostrando su índice izquierdo al conductor.

“Por suerte, el área del hospital en el que te suturaban estaba al final del pasillo. Y después de que cocieran, simplemente me despidieron por mentir sobre mis habilidades culinarias ”, indicó el actor. Pero la mala experiencia no lo amedrentó, y si bien nunca formó parte del staff de un restaurante, sí aceptó trabajar como cocinero en un yate en Chicago. “Cocinaba para personas que en ese momento estaban muy por encima de mí en la escala social”, explicó.

“El yate era propiedad del presidente de banco más joven de Chicago en ese momento. Era un tipo agradable, pero no sabía mucho de cocina”, explicó. Sin embargo, esta vez su labor no terminó en tragedia: “Era el heredero de la fábrica de envasado de carne Swift, así que todo lo que tenía que hacer era comprar carne de res muy cara”, indicó el protagonista de Indiana Jones.

Esta no es la primera vez que Ford se refiere a las tareas que debió llevar a cabo para ganarse el pan antes de convertirse en una de las estrellas mejor pagas de Hollywood. En más de una oportunidad contó que apenas llegó a Los Ángeles consiguió un pequeño papel por el que le pagaron 150 dólares semanales. Su economía no mejoró por un tiempo, a pesar de que fue encadenando otros trabajos dentro del mundo del espectáculo. Y entonces, tomó la determinación de buscar una alternativa.

Fue así como comenzó a dividir su jornada entre los sets y la carpintería, un oficio que también lo apasionaba. Su primer trabajo fue ambicioso: crear un estudio de grabación para el reconocido compositor Sergio Mendes. “Antes de Han Solo, hubo un gran carpintero llamado Harrison Ford. Y aquí está, con su equipo, el día en el que terminó de construir mi estudio de grabación allá por 1970… Gracias, Harrison, la fuerza debe estar contigo”, escribió el brasileño hace un tiempo en sus redes sociales, al compartir una imagen del equipo de trabajadores que habían colaborado en la construcción.

Pero más que bifurcar su camino, esta nueva actividad fue la que lo terminó llevándo al lugar indicado en el momento indicado: uno de los clientes, un tal George Lucas, le dijo que estaba tomando audiciones para un nuevo proyecto. Y entonces, dejó por un rato el serrucho y la sierra y se presentó. El rol para el que audicionó fue el de Bob Falfa, de la película American Grafitti (1973), su primera colaboración con el director de la saga Star Wars.

Tiempo después, mientras continuaba con sus labores como carpintero, llegó un llamado del director que cambiaría completamente su vida. “Me ofrecieron un trabajo, que en ese momento era todo lo que quería escuchar”, explicó en Ask Me Anything. “Sabía que George Lucas estaba haciendo audiciones para los papeles principales de una película, y sin ninguna expectativa o indicación de que me pudieran considerar para el papel de Han, me sorprendí bastante cuando me ofrecieron el rol”.

“En aquel momento, mi trabajo principal era la carpintería”, continuó. “Había estado bajo contrato como actor en Columbia y Universal. Tenía una casa que quería remodelar, un poco en ruinas. Invertía dinero en herramientas, pero no tenía dinero para materiales, así que me di cuenta de que esta era otra forma de poner comida en la mesa y de poder elegir entre los trabajos de actuación que se ofrecían en ese momento”.

