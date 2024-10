Harrison Ford, su llegada a Marvel y las críticas contra el cine de superhéroes: “Somos unos tontos si nos sentamos a quejarnos del cambio”

Escuchar

Con 82 años cumplidos, Harrison Ford es una de las mayores leyendas vivas de Hollywood. El protagonista de clásicos indiscutidos como Indiana Jones y los cazadores del arca perdida o Testigo en peligro, no deja de trabajar en la industria, y su nombre aún tiene un peso notable en la taquilla. Por ese motivo es que fue reclutado por el estudio Marvel, para darle vida a un importante personaje, en el marco del film Capitán América: un nuevo mundo. Y en una reciente entrevista, Ford reflexionó sobre su debut en Marvel, y el estado del cine en la actualidad.

El intérprete que se pondrá en la piel de Thaddeus Ross (un papel que había interpretado Willian Hurt en otros films, antes de su muerte en 2022), y en diálogo con la revista GQ, Harrison expresó: “Este es el universo Marvel, y yo tengo un pase por un par de días. Soy el nuevo muchacho del pueblo. Y entiendo el atractivo que tienen otro tipo de películas más allá de las que hicimos en los ochenta y en los noventa. No tengo mucho que decir al respecto, pero las cosas cambian, se transforman y continúan”.

Más adelante, y sobre muchas de las críticas que recibe Marvel por distintos sectores o nombres de Hollywood, Ford aseguró: “Somos unos tontos si nos sentamos a quejarnos del cambio, pero no participamos. Y yo estoy participando en una nueva parte del negocio que, al menos en lo que a mí respecta, siento que realmente produce experiencias gratas en el público. Y eso es algo que disfruto”.

Harrison Ford junto a su pareja, Calista Flockhart JOHN MACDOUGALL - AFP

En otro tramo de la entrevista, Harrison se mostró categórico cuando le preguntaron sobre las opiniones de quienes dicen que la forma de trabajo del estudio Marvel, y esa lógica en la cual los personajes son más importantes que los actores, bien puede significar la muerte de la estrella de cine en el sentido tradicional de la palabra. Y sobre eso, él aseguró: “Creo que es una idiotez. No creo que la pregunta es si hay o no estrellas de cine, porque hay actores maravillosos apareciendo día tras día. Y si ellos se convierten o no en estrellas de cine, no es el punto. Si las películas necesitan de estrellas, se las encontrará. Yo jamás entendí esa basura de ser una estrella de cine. Yo soy un actor. Cuento historias. Formo parte de un grupo de personas que trabajan juntas, colaborando en ese contar historias. Soy un asistente al narrador. Eso es lo que soy”.

De ese modo, el intérprete que en la nueva Capitán América sufrirá una impactante transformación que lo llevara a ser el Hulk Rojo, dejó muy clara cuál es su postura con respecto a Marvel.

Uno de sus primeros trabajos

Harrison Ford y su paso como cocinero PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Hace muy pocos días, e invitado al programa Jimmy Kimmel Live para promocionar la nueva temporada de su comedia televisiva Shrinking, el actor reveló que trabajó como cocinero durante periodos relativamente cortos, y que mientras pasó inadvertido, todo fue bien. “Pero cuando se enteraron de mi existencia, me despidieron”, rememoró. “Mi primer trabajo fue en la cocina de un hospital. No sé cómo conseguí que me tomaran. No recuerdo si les dije que sabía hacer cosas que claramente no estaban entre mis habilidades o solo se apiadaron de mí. Lo cierto es que me dieron un cuchillo y un manojo de zanahorias y en cuestión de minutos me corté una parte del dedo”.

“Por suerte, el área del hospital en el que te suturaban estaba al final del pasillo. Y después de que cocieran, simplemente me despidieron por mentir sobre mis habilidades culinarias”, indicó el actor. Pero la mala experiencia no lo amedrentó, y si bien nunca formó parte del staff de un restaurante, sí aceptó trabajar como cocinero en un yate en Chicago. “Cocinaba para personas que en ese momento estaban muy por encima de mí en la escala social”, explicó.

“El yate era propiedad del presidente de banco más joven de Chicago en ese momento. Era un tipo agradable, pero no sabía mucho de cocina”, explicó. Sin embargo, esta vez su labor no terminó en tragedia: “Era el heredero de la fábrica de envasado de carne Swift, así que todo lo que tenía que hacer era comprar carne de res muy cara”, indicó el protagonista de Indiana Jones.

LA NACION