Harvey Weinstein contrajo Covid y se encuentra internado por una neumonía bilateral

La salud de Harvey Weinstein, el magnate del cine de Hollywood que fue condenado por violación, abuso y otras agresiones sexuales, se deterioró en las últimas horas. El exproductor cinematográfico, de 72 años, debió ser trasladado al pabellón para prisioneros del Hospital Bellevue en Manhattan, Nueva York, como consecuencia de un cuadro de covid y una neumonía bilateral.

Luego de que trascendiera la noticia el jueves por la noche, el representante del exproductor, Craig Rothfeld, confirmó el delicado estado de salud en declaraciones que ofreció a The Hollywood Reporter. Según su relato, el productor necesita atención médica por una gran cantidad de problemas de salud que lo afectan a diario “como diabetes, presión arterial alta, estenosis espinal, líquido en el corazón y los pulmones, y varias otras afecciones”. A ese panorama se sumaron luego el covid y la neumonía bilateral.

Harvey Weinstein comparece ante el tribunal penal de Queens el jueves 9 de mayo de 2024, en Nueva York Julia Nikhinson - AP

“Seguimos expresando nuestra gratitud a los oficiales, médicos y enfermeras de DOCS, CHS y NYC H+H que se encargaron de que el Sr. Weinstein fuera trasladado inmediatamente a la sala de la prisión del Hospital Bellevue, y seguiremos trabajando codo a codo con ellos para garantizar que reciba el tratamiento médico adecuado ”, agregó el representante en un comunicado.

Weinstein se encuentra cumpliendo una condena de 23 años de cárcel luego de haber sido encontrado culpable de violación en un juicio que se llevó a cabo en el 2020 en Nueva York y que supuso un hito para el movimiento #MeToo. Y si bien esa sentencia fue revocada a principios de este año, sigue en la cárcel por una sentencia separada de 16 años por violación dictada en California.

En el caso original de Nueva York, fue declarado culpable de dos cargos: agresión sexual criminal en primer grado, basándose en el testimonio de la ex asistente de producción de Project Runway Miriam Haley, y violación en tercer grado, basándose en el testimonio de la actriz Jessica Mann. En el 2022, un jurado de Los Ángeles también lo condenó por tres cargos de agresión sexual contra Jane Doe No. 1, quien luego se presentó como la exmodelo rusa Evgeniya Chernyshova.

La situación judicial de Harvey Weinstein

Rose McGowan, habla en una conferencia de prensa junto a Rosanna Arquette, afuera de los tribunales de Manhattan. Las acusaciones dieron pie al movimiento #MeToo AP

Weinstein se encontraba encarcelado en el Centro Correccional Mohawk, a 160 kilómetros de la ciudad de Albany. Tras un reciente fallo de la Corte Suprema de Nueva York que anuló su condena de 2020, el 27 de abril pasado fue trasladado a la prisión de Rikers, ubicada en una isla entre El Bronx y Queens. Poco después, como consecuencia de un dolor en el pecho, fue llevado al hospital. Allí trascendió que obtuvo un trato preferencial.

En el fallo de anulación de la condena dispuesta por el tribunal de apelaciones, en donde cuatro de los siete jueces votaron a favor y los tres restantes en contra, se argumentó que en instancias anteriores del juicio se habían tomado como pruebas las declaraciones testimoniales de mujeres que no estaban directamente relacionadas con los cargos por los que se acusaban a Weinstein. En tanto, la Corte Suprema local dejó sin efecto la condena y llamó a un nuevo juicio.

De todas maneras, Weinstein no fue excarcelado, ya que cumple otra condena de 2022 a 16 años de prisión por otro juicio por agresiones sexuales en Los Ángeles, California. Por estas razones, la Corte Suprema de Nueva York determinó que debe continuar bajo prisión preventiva hasta que se repita el juicio anulado, a realizarse nuevamente en noviembre. Sin embargo, una eventual absolución en la futura sentencia no implicará su excarcelamiento, sino su traslado a alguna cárcel de California, donde aún debe cumplir su segunda pena de 16 años.

Rose MacGowan, Harvey Weistein y Ashley Judd

Las actrices Rose McGowan y Ashley Judd, quienes denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por parte de Weinstein, reaccionaron con mensajes desaprobatorios y profundas reflexiones a la anulación de una condena y calificaron la decisión judicial como un gran paso atrás en las reivindicaciones de las mujeres.

“No importa lo que revoquen, no pueden anular quiénes somos, lo que sabemos, lo que hemos pasado y lo que podemos lograr en esta vida”, sostuvo McGowan en un video que compartió en su cuenta de Instagram. La actriz acusó al magnate de agredirla en el Festival de Cine de Sundance de 1997. “No somos víctimas, somos personas heridas por el mal, y el mal permanece unido, como se ha visto y evidenciado. Pero somos mejores. Algunos días nos golpean más que otros, pero podemos levantarnos y encontrar pequeñas alegrías, pase lo que pase”, agregó.

Ashley Judd, la primera celebridad en presentar acusaciones contra el productor, compartió por su parte un extenso texto en el que consideró que el fallo representa “una traición institucional”. El testimonio de la actriz en relación a que Weinstein la acosó sexualmente en 1996, así como otras acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el magnate, fueron publicadas en un artículo de The New York Times en 2017. Esto inició una avalancha de denuncias públicas similares contra el acusado, que dio impulso al movimiento #MeToo. “Vivimos con nuestra verdad y sabemos lo que pasó”, reza la imagen del posteo publicado por Judd junto a una profunda reflexión al respecto. “La opinión equivocada hoy de cuatro jueces no cambia lo que sabemos las supervivientes. La verdad es consistente”, subrayó en ese momento.

