¿Hay amor entre Dolores Barreiro y Martín Tassara?

La modelo y el joven polista fueron vistos juntos en Uruguay. ¿Primer amor de verano? Crédito: Archivo

Dolores Barreiro está disfrutando de las playas de José Ignacio, Uruguay, y comparte fotos en sus redes sociales de sus días de arena y sol. Casualmente Martín Tassara, el polista que fue pareja de Isabel Macedo durante un año, también está en la costa esteña y ambos fueron vistos juntos festejando el comienzo del nuevo año en una fiesta. Los rumores de romance no tardaron en llegar, ya que ambos están solteros y sin compromisos en el horizonte. ¿Nació el primer gran amor de verano?

Según pudo saber LA NACION, Barreiro y Tassara se mostraron juntos por primera vez el 31 de enero en una fiesta de fin de año realizada en La choza del mar, en José Ignacio, un lugar muy elegido por las celebrities desde hace varios años. A su vez, también fueron vistos juntos en una casa de campo donde los famosos suelen disfrutar de tardes en familia.

Recordemos que la modelo se separó en abril del año pasado de Matías Camisani, después de más de dos décadas de matrimonio. Juntos fueron padres de cinco hijos y sorprendieron a todos al confirmar su ruptura. "Hoy no estamos juntos, pero soy muy agradecida de los años que hemos tenido", reconoció Barreriro en el programa PH, Podemos Hablar tiempo atrás.

A su vez el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, le había preguntado si mantenía una buena relación con su expareja, a lo que ella le respondió: "No lo considero ex porque para eso tendría que haber uno nuevo y no es el caso". Pero quizá ahora sí llegó el momento de que la modelo dé vuelta la página y encuentre en el polista razones para comenzar una nueva historia de amor.

Por su parte, Tassara mantiene un bajo perfil y usa su Instagram de forma privada. El joven de 31 años tuvo su momento de mayor exposición durante 2014 cuando estuvo de novio con Macedo y compartían posteos románticos de sus viajes y salidas. Después desapareció de la escena mediática cuando se separaron un año más tarde.

Martín Tassara, el polista de 31 años que fue visto muy cerca de Dolores Barreiro Crédito: Twitter

Barreiro luce su figura a sus 44 años con sensuales postales en la playa, pero por el momento no oficializa ninguna nueva relación. En este sentido, Tassara demuestra que no tiene prejuicios respecto a la diferencia de edad, ya que Macedo tiene la misma edad que la modelo, y cuando el flechazo de Cupido lo alcanzó, no tuvo inconveniente en blanquear rápidamente el noviazgo. ¿Se viene la presentación en sociedad de la pareja? ¿O todo quedará en un fugaz amor de verano?