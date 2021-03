Horangel: sus momentos más memorables en la televisión

El reconocido Horacio Germán Tirigal murió a los 93 años. Conocido como Horangel, desarrolló su carrera combinando éxito y prestigio por igual, y pronto se convirtió en una figura habitual de la televisión nacional e internacional. Autor de los libros titulados Predicciones astrológicas, lanzados de manera anual desde 1963, el astrólogo fue desde esa época un referente en su rubro.

Durante su extensa carrera, Horangel participó de infinidad de espacios en televisión, brindó innumerables entrevistas y hasta condujo sus propios ciclos. Dueño de un innegable carisma, a lo largo de las décadas puso en la pantalla chica su inconfundible sello, y nunca dejó de entusiasmar al público. A continuación, alguna de sus apariciones más destacadas.

Horangel y sus predicciones políticas

El astrólogo no escapaba a hablar de ningún tópico y la política, en muchos casos, era un tema por el que solían preguntarle. De ese modo, a finales de 1988 dio una nota en el ciclo El pueblo quiere saber, conducido por Lucho Avilés. En ese momento, él aseguró que “podía haber un colapso en cualquier momento”, y reconoció haber dialogado con el presidente de ese período: “Las cosas están muy mal. Puede terminar, tendría que terminar (en referencias al actual gobierno), por lo menos es lo que le dije a Alfonsín poco antes de que fuera electo. Le dije que yo creía que él podía ser presidente y ganar muy cómodamente, y que hasta tenía posibilidades de que su partido ganara otra vez, pero si hacía determinadas cosas, que creo que no las está haciendo, pero eso a mí no me incumbe”.

Horangel con Mirtha

A lo largo de su carrera, Mirtha Legrand compartió pantalla varias veces con Horangel. La diva lo invitó a su programa en reiteradas oportunidades. En 1990, en el marco del ciclo Mirtha para todos, una programa nocturno que funcionaba como una suerte de satélite de los conocidos almuerzos, la conductora charló durante veinte minutos con el astrólogo, y ambos dialogaron sobre el futuro del país. En esa entrevista, Horangel reconoció que se había hecho su propia carta astral, y con mucho ingenio agregó: “Yo he hecho mi carta natal, esto es como cuando el médico quiere revisarse a sí mismo, pero no dependo de ella. Y cuando uno tiene una buena relación con su esposa, tiene el amor de su familia y de sus amigos, no hay que estar tan preocupado ni tan pendiente.”.

Su sentido del humor

Una de las características de Horangel, que lo convertía en una persona muy atractiva para la televisión, era la capacidad de adaptarse al tono del programa que visitaba. De ese modo, comprendía los moldes de los distintos ciclos, y con mucha inteligencia seguía el tono propuesto por el conductor o conductora. Y en el año 2009 tuvo una divertida aparición junto a Mex Urtizberea, en el cual con mucho sentido del humor habló sobre su profesión y su labor en el campo de las predicciones.

Los doce del signo

La popularidad de Horangel a mediados de los sesenta era tan grande que contó con su propio ciclo, titulado Los doce del signo. En ese gran éxito, que se prolongó hasta 1972 y que le valió la propuesta de mudarse a Venezuela para continuar allí con el programa, pasaron reconocidos artistas, políticos, periodistas y profesionales de todas las áreas. Cada uno de ellos se sometía a la entrevista de Horangel y sus panelistas, y escuchaban con atención las predicciones realizadas por el especialista.

Y, por último, resulta imposible no incluir sus reconocidos spots publicitarios, en los que anunciaba el lanzamiento de una nueva edición de sus libros con todas las predicciones anuales, signo por signo.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información