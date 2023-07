Huelga en Hollywood: Tom Cruise intentó mediar entre el sindicato de actores y los estudios para evitar el conflicto que paraliza a la industria

escuchar

Junto a otras máximas estrellas de la industria, Tom Cruise apoya las reivindicaciones de los actores de Hollywood en huelga que exigen un salario justo como contrapartida por su trabajo y se oponen al creciente uso de la inteligencia artificial (IA) en las producciones audiovisuales.

El renombrado intérprete se mostró a favor de la huelga de actores iniciada días atrás ante la falta de acuerdo en las negociaciones entre los miembros del Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) y la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

Según informó el medio estadounidense The Hollywood Reporter, la estrella de 61 años participó vía Zoom en una de las reuniones de mediación previas al declarado paro en la actividad. Según la misma fuente, Cruise se posicionó en contra de la creciente presencia de la inteligencia artificial en las producciones y advirtió de las posibles amenazas que el uso de la tecnología impone a los actores.

La declaración de Cruise resonó entre miles de actores y artistas que actualmente están en huelga junto con el colectivo de guionistas agrupados en el Writers Guild of America (WGA). La medida conjunta representa un significativo acontecimiento, ya que marca la primera vez en más de seis décadas que ambos sectores se unen de esta manera.

Durante la conversación por Zoom, Cruise también se dirigió a la AMPTP con respecto a la postura del gremio sobre los dobles. Además, hizo una petición para permitir que los artistas continúen con sus giras de promoción después de la huelga, remarcando el delicado estado en que se encuentra el negocio de las salas de cine después de la pandemia . El actor hizo hincapié en que la difusión de películas es crucial no solo para los estudios, sino también para los propios actores. Cabe señalar que, en el marco de la huelga, los intérpretes tienen ahora prohibido promocionar nuevos proyectos, realizar entrevistas, aparecer en podcasts o promocionar su trabajo en las redes sociales.

Los actores participaron en los últimos días en varios piquetes, como éste celebrado frente a los estudios de la NBC Bebeto Matthews - AP

Si bien muchos miembros de SAG-AFTRA hicieron presentaciones sobre puntos y temas clave, se informó que Cruise fue el orador invitado de más alto perfil durante las negociaciones antes de que expirara el jueves pasado la fecha límite del sindicato para hacer un nuevo acuerdo con las compañías productoras.

SAG-AFTRA, que representa al talento de primer nivel de Hollywood, ha unido fuerzas con los guionistas en el paro de la actividad en aras de detener la producción en toda la industria del entretenimiento si no reciben respuesta a sus demandas de mejoras con respecto a su situación laboral.

Este frente unido puede conducir a una escasez de series, películas y programas de televisión en un futuro próximo. El sindicato votó por unanimidad dejar de trabajar después de que expire su contrato y las negociaciones se estancaran con la AMPTP, que representa a los gigantes del streaming como Disney, Netflix y Amazon.

Tanto SAG-AFTRA como la agrupación de guionistas exigen un aumento en sus salarios en tiempos en que predomina el negocio del streaming. A medida que la industria experimenta cambios significativos, estos sindicatos abogan por una compensación justa que se corresponda con la creciente importancia de las plataformas digitales.

Cabe recordar que el sindicato de actores se declaró en una huelga el pasado jueves, luego de las fallidas negociaciones entre las partes. La presidenta del SAG, Fran Drescher, y el director ejecutivo nacional y negociador de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, compartieron la noticia en una conferencia de prensa ese mismo día y dijeron que el resultado favorable en la votación se produjo por unanimidad. Crabtree-Ireland apuntó, en este sentido, que los estudios no les dejaron “otra alternativa más que la huelga”.

Los efectos de la medida tendrán un alcance global. Muchas producciones europeas recientes de alto nivel, cuyos elencos no pertenecen al sindicato de actores estadounidenses, dependen de dos o tres estrellas que sí están afiladas al SAG, por lo que se espera un impacto significativo del paro fuera de los Estados Unidos.

