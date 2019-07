Hugh Grant agredió a una funcionaria italiana y quedó registrado en un video

El actor junto a su esposa, Anna Eberstein, quien estaba presente en el momento de furia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2019 • 19:07

Mientras disfrutaba de unos días de paseo por Italia junto a su esposa Anna Eberstein, Hugh Grant se vio envuelto en un escándalo cuándo agredió a una funcionaria italiana en Roma. El altercado quedó registrado en el celular de la mujer, que estaba trabajando al momento de los hechos.

Luisa Melara, encargada de gestionar el reciclaje de residuos en la capital italiana, se encontraba de incógnito grabando con su celular a los empleados de un restaurante, para desenmascarar que los mismos tiraban la basura ilegalmente a la calle, sin hacer las separaciones obligatorias para reciclar.

Fue en ese momento en el que el actor junto a su mujer pasaban por la calle, y al ver a la funcionaria con el celular en mano interpretó que los estaba por grabar a ellos, reaccionando de forma violenta. Grant increpó a Melara arrebatándole el teléfono mientras le pedía que no vuelva a poner un pie delante de su mujer de forma amenazante. En ese momento es cuándo la grabación se detiene.

Hugh Grant agredió a una funcionaria italiana 04:58

Video

La mujer aseguró que no sabía que el hombre que la increpó era el actor, sino que ella se encontraba haciendo su trabajo y que las imágenes eran parte de las pruebas recopiladas para hacer la denuncia. "Grant, que estaba detrás de mí, me alcanzó y tomó mi móvil. Yo lo volví a tomar y él me dijo: 'No estás siendo nada educada'", le contó Melara al diario italiano La Repubblica.

El tenso momento llegó a su fin cuándo una colega de la funcionaria llegó al lugar y le explicó al actor y a su mujer lo que su compañera estaba haciendo.

Ante la viralización de las imágenes, Grant utilizó su cuenta de Twitter para dar su versión de los hechos. "Jamás pensé que esta persona era un paparazzi o que estaba intentando grabarme a mí o a mi esposa. Los paparazzi no tienen celulares, y el teléfono no apuntaba a nosotros. Ella sacó su pie de forma ruda delante de mi mujer que pasaba enfrente de la cámara, por eso salté", escribió.