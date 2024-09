Hugh Grant contó cuál fue la película que salvó su carrera: “Estaba completamente abandonado”

Escuchar

Durante la década del 90 y a principios del 2000, Hugh Grant se convirtió en el protagonista perfecto para las comedias románticas. Inglés, con un aire de chico malo pero también con un dejo de ternura, ingenuidad y sencillez en su mirada, el actor saltó a la fama gracias a Cuatro bodas y un funeral (1994) y desde ese momento no paró. Sin embargo, lejos de lo que se puede pensar, el actor confesó que la película que salvó su carrera no es ninguna de las que lo llevaron a la categoría de galán. Si no más bien todo lo contrario.

Hugh Grant y Renée Zellweger en El diario de Bridget Jones

Sensatez y sentimiento (1995), Un lugar llamado Notting Hill (1999), El diario de Bridget Jones (2001), Realmente amor (2003) y Letra y música (2007): Grant compartió pantalla con las figuras femeninas más destacadas de Hollywood y siempre salió bien parado. Hasta que, en 2009, ¿Y... dónde están los Morgan?, con Sarah Jessica Parker, le ofreció su primer gran fracaso y su carrera -puertas adentro- tambaleó.

“ Estaba completamente abandonado por la industria” , confesó en una entrevista que le ofreció a la revista Vanity Fair, y de inmediato mencionó a las hermanas, directoras, productoras y guionistas Lana Wachowski y Lilly Wachowski -las creadoras de Matrix- como sus salvadoras. “ Ellas me ofrecieron seis pequeños papeles en Cloud Atlas: La red invisible y, para ser sincero, probablemente solo me lo ofrecieron porque algunos de sus distribuidores internacionales dijeron: ‘Necesitamos algunos nombres más reconocibles. Meté a alguien reconocible aquí’, así que ellas pensaron: ‘En realidad no queremos a Hugh Grant, pero le daremos algunos pequeños papeles’. Lo negarán, pero creo que en parte es lo que ocurrió”, repasó.

Con Julia Roberts en Un lugar llamado Nothing Hills

En Cloud Atlas..., una transposición de la novela homónima publicada en 2004 por David Mitchell, las hermanas Wachowski junto a Tom Tykwer buscaron narrar seis historias ambientadas en diferentes épocas y lugares, desde un barco esclavista en 1849 hasta un futuro totalitario y postapocalíptico con trabajadores modificados genéticamente en la “nueva” Seúl. Como Tom Hanks, Susan Sarandon, Halle Berry, Hugo Weaving y Jim Broadbent, Grant interpretó seis personajes que variaron en edad, sexo y hasta color de piel.

Esa serie de pequeños papeles le ofrecieron a Grant una perspectiva diferente del trabajo. “ Pensé: ´Ah, sí, antes me gustaba mucho hacer personajes; de hecho, casi me gustaba actuar´ ”, recordó, y reveló que comenzó a interpretar a otras personas “haciendo voces tontas, gente rara, haciendo reír a la gente en la universidad”. Luego llegaron las comedias en Londres y el romanticismo. “ Por pura casualidad, quizá por mi aspecto, me metieron en el papel de héroe romántico. Me fue bien, pero no es lo que creo que se me da mejor, en parte porque es menos divertido ”, confesó.

El Grant villano

Desde que las hermanas Wachowski posaron sus ojos en él, su carrera cambió por completo: Grant redescubrió su amor por el arte de interpretar y logró despegarse del romance a través de nuevos desafíos: desde las miniseries A Very English Scandal y The Undoing su villano en Paddington 2 (2017) y su participación en The Gentlemen (2020), la situación cambió por completo. También fue un Oompa Loompa de Wonka (2023) y un pícaro estafador en Calabozos y dragones: Honor entre ladrones (2023).

Hoy, con Heretic como horizonte cercano, Grant busca confirmar por completo el rumbo. En el film de terror de A24 de Scott Beck y Bryan Woods, el inglés le da vida a un malvado villano que trastoca la vida de dos jóvenes misioneras mormonas que tocan la puerta equivocada. “Es un personaje brillantemente complicado y jodido”, le dijo a Vanity Fair. También explicó que para lograr el personaje leyó ensayos de Christopher Hitchens y libros sobre asesinos en serie, armó carteleras con personajes como Richard Dawkins hasta Jeffrey Dahmer y trabajó en un look que incluyó mucho jean y anteojos de los 80. “La creación resultante del Sr. Reed es astutamente aterradora, un antagonista que solo él podría interpretar”, confió el periodista de la revista. Heretic llegará a los cines de Estados Unidos el 15 de noviembre de 2024.

