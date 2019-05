Iliana Calabró y la viuda de Emilio Disi firmarán mañana un pacto de silencio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de mayo de 2019 • 17:46

Después de mucho especular, mañana jueves, finalmente se estaría firmando un acuerdo entre Iliana Calabró y Elvira Ferrer, el cuál pondría fin a la guerra que se inició hace un mes, cuando la viuda de Emilio Disi acusó a la actriz de haber sido amante de su esposo.

Según contó Carlos Monti en Pamela a la tarde, por América, este acuerdo está basado en un pacto de silencio y la que hable del tema, deberá pagar una multa de 500 mil pesos. Hace tiempo que los abogados de ambas partes están elaborando este trato, que iba a concretarse la semana pasada pero que se fue dilatando porque había dudas en algunas cláusulas.

Según el abogado de Iliana, Fernando Burlando, la idea es que en el día de mañana ambas mujeres firmen los papeles y luego se den la mano y un beso.

El enojo de Iliana Calabro sobre los polémicos rumores

Al hablar con los medios, Calabró se mostró contenta con el acuerdo. "Creo que está bueno. Ya no quiero hablar más del tema, no me pregunten, no me llamen. Estoy conforme, hasta acá llego mi amor. Basta. A la señora se la contaron cambiada. Hace unos años que nos evitábamos con Elvira, pero no se puede hablar con ella".

Por su parte, Ferrer asegura que hace tiempo que ella tenía todos los datos de esa infidelidad de su marido. "Emilio me confesó todo seis meses antes de morir. Además, ella sabía que él era un tipo casado y lo buscaba, doy fe. Ella se hacía la amiga, le insistía a Emilio para que la llevara a Miami, para que le metiera en una obra. Nunca me voy a retractar. Estoy dispuesta a ir a juicio", sentenció.

Marina Calabró, hermana de Iliana, también se metió en este enfrentamiento. "No estoy de acuerdo con que mi hermana firme el acuerdo porque me parece que la deja mal parada. Me dolió que no me lo contara y me dio un berrinche, pero después entendí. Tampoco se puede ir por la vida librando todas las batallas. Ileana decidió no librar ésta y me parece bien. Creo que todo se lo deben a Carlos Rottemberg, que quería mucho a las dos familias, tanto a los Calabró como a los Disi. Si él no hubiera intervenido, esto hubiera terminado en un juicio". La firma de este pacto de silencio, ¿logrará acallar las partes?.