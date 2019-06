Iliana Calabró habló sobre los rumores de infidelidad de su novio

Iliana Calabró junto a su novio, tiempo atrás

En su última semana como panelista en Los ángeles de la mañana (El Trece), Iliana Calabró se refirió a los rumores de infidelidad de su actual pareja, Antonello Gandolfo. "A ella no la conozco, pero sí a la familia", aseguró hoy sobre Denise, la mujer que aparece en unas fotos con su novio, quien está viviendo entre Italia y la Argentina.

La actriz no pudo evitar el tema, luego de que el conductor del programa, Ángel De Brito, mostrara imágenes, en donde se lo veía a Gandolfo cenando en un restaurante de Bari, su ciudad de origen. "Esto fue hace dos semanas. Yo recibí las fotos antes. Me las mandó alguien por Instagram", contó sobre el momento y la circunstancias en las que vio las instantáneas por primera vez.

Y agregó: "Entonces lo llamé a Antonello y le pregunté: '¿Y ésta quién es?'. Me contó que era Denise, la hija de uno de sus amigos, a quien conozco. Y que habían ido a comer en familia". Pero, además, sumó que su hermana Marina también había recibido las fotos y le hizo había hecho la misma consulta.

Tras este descargo, le comentaron que además de las instantáneas cenando en grupo, habían visto a Antonello y a Denise caminando de la mano. "Es raro. Si los vieron, cómo no les sacaron esa foto o hicieron un video... Creo que hay gente mala", apuntó Calabró descreída de la situación y en todo momento intentando restarle importancia.

"Es más pasaban los días y Antonello y sus amigos me preguntaban: '¿No salieron las fotos aún?' Y hacían chistes como: 'Aquí estoy con mi yerno'. Se mataban de risa", aseguró la hija del Cala. Pero sí reconoció: "La situación siempre un poco de celos te da". Por eso reflexionó: "Cuando yo fui al casamiento de Virginia Gallardo me quedé bailando con mi mamá. No hay nada de malo con bailar con otros, pero cuando hay distancia hay que cuidarse".

Y adelantó detalles de sus vacaciones de dos meses por Europa, que empezarán la semana próxima, cuando en el programa recupere su titularidad Mariana Brey, que fue madre. "Me voy a Madrid para reencontrarme con mi hijo el día de su cumpleaños. Después nos vamos juntos a recorrer Italia. Él está de novio con una brasileña y creo que tal vez se casa", apuntó ilusionada sobre Nicolás Rossi, su hijo mayor y fruto de su relación de más de veinte años con Fabián Rossi.

Tras su escandalosa separación de Rossi, Iliana parece vivir otro capítulo muy diferente en su vida y sólo piensa en su amado Tano, con quien mantiene una relación a distancia y ahora, con su viaje, intentará recuperar el tempo perdido.