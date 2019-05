La actriz se refirió a las versiones que indican que se encuentra en crisis con el empresario italiano Antonello Gandolfo Crédito: Instagram

29 de mayo de 2019 • 17:18

Por estas horas, un rumor se echó a andar por las redes sociales: Iliana Calabró se habría separado de manera definitiva del italiano Antonello Grandolfo. Pese a que la panelista de Los ángeles de la mañana no se manifestó en el programa como todos esperaban, la actriz no pudo esquivar las cámaras de Intrusos.

"Se va de viaje, eso no hace temblar un amor. Cada uno tiene que hacer lo que tiene ganas. Si amás a alguien, déjalo ir; si vuelve es tuyo, y sino, es que nunca te ha pertenecido", dijo la actriz sobre su novio, que el lunes 3 de junio se va durante un mes a ver a su familia, del otro lado del océano Atlántico.

El punto es que, según contó el panelista Sebastián "Pampito" Perello Aciar en Flor de Tarde, se habría producido una sorpresiva crisis cuando Antonello "vendió todo y decidió irse a probar suerte a Londres". El periodista aclaró que el italiano era dueño de una fábrica de quesos en Argentina, y que primero se iría a su Bari natal y luego intentaría probar suerte en la capital inglesa. "No me fue claro, me dijo que tenía amigos [en Londres]. Pero lo que me cuentan, y está súper confirmado, es que se va los primeros días de junio, y que la relación con Iliana quedaría en stand by", aseveró.

En cuanto a la actriz, "Pampito" detalló que "está muy triste por esta situación" y que "no va a esperar a Antonello". El entorno de Calabró, por su parte, tampoco cree que la fecha de regreso sea a fin de junio, sino que su estadía en el exterior se extendería mucho más tiempo.

Consultada sobre estos rumores, la hija mayor de las Calabró aseguró: "Estoy muy bien, pasando un re lindo momento. Estamos bien, yo no me puedo hacer cargo de las fantasías de los periodistas, de lo que quieren que pase. Se va de viaje de nuevo, es italiano, se fue a ver a su familia. No es lo mismo ahora que cuando se fue en el verano. Ahí si me enojé porque estaba de temporada y me sentí más sola, pero acá yo tengo a mi familia, tengo mi casa, a mi mamá". Y disparó una frase final: "Es solo un viaje, confíen en mí, está todo bien".

En marzo, Calabró quedó envuelta en una inesperada polémica luego de que se la señalara como protagonista de un affaire con Emilio Disi, iniciado 12 años atrás. Pese a su rotunda desmentida, tanto la viuda del fallecido humorista como su hijo, Emiliano Parada, aseguraron que el romance existió y que ellos tenían conocimiento del asunto. En esa ocasión, Gandolfo se mostró algo molesto, pero aseguró que creía "en la palabra" de su pareja.