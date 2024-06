Iliana Calabró salió en defensa de su hermana, tras el incómodo momento que vivió con Rolando Barbano en los Martín Fierro

Escuchar

Marina Calabró vivió un incómodo momento durante la ceremonia de los premios Martín Fierro a la Radio cuando tras recibir su estatuilla y dedicarle su premio a Rolando Barbano, este a su vez ni la mencionó en su discurso de agradecimiento. En medio de la polémica, la hermana de la columnista, Iliana Calabró , salió en su defensa y respaldó su actitud.

En el programa A la Tarde (América), la panelista Cora de Barbieri dio a conocer un audio que intercambió con Iliana en el que la artista opina sobre lo ocurrido, además de referirse a la alegría con que vivió el hecho de que su hermana obtuviera un galardón en la ceremonia.

“Lo viví con mucha emoción. Yo estoy en Italia y me quedé esperando [por los nombres de los ganadores]. Le había pedido al Arcángel Miguel, patrono del pueblo donde estoy, que le diera esta alegría, que la necesitaba, y me escuchó. Estoy feliz y orgullosa de ella”, expresó primero.

A continuación, Iliana se refirió al escándalo que se originó después de que Marina se refiriera a Barbano como “su amor” al agradecer el premio. Sobre ello, la hermana de la periodista dijo: “Con respecto a lo que pasó, a veces es bueno expresar lo que uno siente, más allá de lo que al otro le pase con eso. Y, como decía mi papá: ‘el corazón tiene razones que la razón no entiende’ ”, zanjó Iliana, cuya relación con su hermana ha tenido en el último tiempo muchas idas y vueltas.

“Si herí o incomodé a alguien, pido disculpas...”

El incidente en la gala de los Martín Fierro ocurrió cuando Marina, visiblemente emocionada, dedicó su premio a su compañero del programa de radio Lanata sin filtro. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el también periodista, al subir al escenario para agradecer su propio galardón, omitió mencionar a Marina en su discurso. Este hecho no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Después de la gala, Calabró habló sobre lo ocurrido, reconoció que no se esperaba el premio y dijo que, al ganarlo, la emoción le jugó una mala pasada. “Pensé que se lo llevaba Marcela [Tauro]. Creo que eso hizo que la emoción fuera doble y que afloraran algunos sentimientos, que quizás debieron permanecer en privado. Pero, bueno, tampoco uno puede andar por la vida clavándose puñales, ya me he clavado demasiados”, dijo la ganadora del galardón durante el pase de los programas +Noticias y +Info a la tarde, de LN+.

La columnista también pidió disculpas públicas por haberse referido al periodista sobre el escenario de La Rural. “Nunca pensé que se iba a armar tanto quilombo por decir: ‘A mi amor’. Es como si hubiera cometido un pecado mortal. Maté a Kennedy. ¡Se armó un quilombo! Lo único que voy a decir es que si herí o incomodé a alguien, pido disculpas porque nobleza obliga. Pero es lo que me salió. También me genera una contradicción andar pidiendo disculpas por lo que me brotó espontáneamente. Es raro”, señaló. “Parece que uno puede decir cualquier cosa, menos un: ‘Y a mi amor’”, cuestionó.

“Yo la quiero muchísimo”

Tras ello, el comunicador también rompió el silencio. Minutos antes de ingresar ayer a Radio Mitre, el conductor de Cámara del crimen (TN) fue abordado por un móvil del programa LAM. “¿Aceptaste las disculpas?”, le preguntaron. “Obvio, pero no creo que ella tenga que pedirme disculpas por nada. Ella es una mujer preciosa, inteligente, adorable. Yo la quiero muchísimo y no tiene por qué pedir disculpas por nada. Gracias por estar acá, gracias por su trabajo, tengo que entrar a trabajar”, expresó.

Al escucharlo, los cronistas quisieron saber cómo estaba viviendo esta situación de tanta exposición. “Estoy entrando a trabajar y están acá ustedes. Y no era lo que quería”, sentenció. Por su parte, ella habló unas horas antes, previo a su entrada a la radio, en Recoleta. “¿Son novios o no?”, indagaron los periodistas al verla llegar. “No, yo nunca dije eso ni él tampoco, así que no. Somos compañeros de trabajo. Pregúntenle a él”, respondió.

