Imanol Arias dio su opinión sobre el #MeToo

Imanol Arias, el actor español que tiene ya 40 años de trayectoria, dio su opinión esta semana sobre el movimiento #MeToo. "No es un movimiento contra el abuso sexual sino contra el abuso predominante, es más cultural que sexual. Si las actrices han estado tanto tiempo calladas ante el abuso, es por algo", dijo a El Mundo al ser entrevistado por su reciente estreno, Sordo, un western en la Guerra Civil Española.

"Has vivido los últimos 40 años del cine español, ¿han sido tan habituales las situaciones de acoso y abuso que denunció el #MeToo?", fue la pregunta del periodista al actor sobre el movimiento que surgió en la industria del cine de Estados Unidos y que luego se replicó en otros países.

"Era un comportamiento de abuso de poder establecido y era muy generalizado -contestó Arias-, eso seguro. Lo sexual... Cuando yo llegué a Madrid, la farándula nos dábamos besos en la boca todos. Yo saludaba a Paco Rabal o a África Prat con un beso en la boca. Iba a un espectáculo de Loles León, me ponía el coño a 10 centímetros de la cara y me metía un plátano. En esa época los límites eran borrosos. Pero el #MeToo se da en el momento en que esas situaciones extremas quedan difuminadas en una línea continua y se normalizan. No es un movimiento contra el abuso sexual sino contra el abuso predominante, es más cultural que sexual".

Arias destacó: "Cuando las mujeres han estado tanto tiempo calladas ante esto es por algo y lo mínimo es concederles el beneficio de la duda. Ha habido casos muy extremos, han tardado mucho tiempo en decirlo porque no era fácil y tienen todo el derecho a denunciarlo ahora".

Con respecto a si él notó un cambio de comportamiento por parte de los hombres, contestó: "Claro, pero no sólo en el cine, en la sociedad. Yo salgo a caminar rápido, que no a correr, y ahora veo, los días de diario por la mañana, a muchos padres con los hijos en el parque. Eso es nuevo. Esos hijos estarán educados de una manera distinta a la nuestra, más igualitaria. Con el movimiento feminista veo un resultado y eso es lo que importa".