Indio Solari: "No sé si habrá otra misa ¿Qué más quiero yo que tocar en vivo?"

El músico habló en una entrevista grabada que se transmitió ayer en la Feria del Libro en el marco de la presentación de su autobiografía Crédito: Edgardo Kevorkian

13 de mayo de 2019 • 11:36

"No sé si habrá otra misa. ¿Qué más quiero yo que tocar en vivo? Me he sentido más cómodo en el escenario que en otro lugar, es donde todos están a favor tuyo. Pero evidentemente ahora no puedo y lamentablemente para adelante no tengo mucha vida. Pero si hubiera una medicina nueva que me mantuviera el estado que tengo ahora... pero tiene que ser rápido", dijo entre risas el Indio Solari en una entrevista grabada que se transmitió ayer en la Feria del Libro. El marco de ese evento, donde el cantante habló de música y política, fue la presentación de su autobiografía Recuerdos que mienten un poco.

En un diálogo con Marcelo Figueras, el exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota dijo sobre su libro: "Hacerlo fue reaprender mi vida (...) Estoy teniendo memoria por primera vez en mi vida. En 70 años pasan un montón de cosas (...) La belleza es del que la lee no del que la propone".

En cuanto a sus influencias musicales, explicó: "A mi me fueron llevando los artistas que fui escuchando. Primero fueron los Beatles. Cuando escuchás las primeras canciones de los Beatles o los Stones no son ellos, son de los negros de los Estados Unidos hechos a la manera de los ingleses (...). El rock and roll lo hacía la gente humilde (...) La vía de escape era el rock and roll".

Por otra parte, el Indio se refirió también a la crisis actual del país: "Empieza a haber un odio contra el Gobierno por las medidas que está tomando. Pero no previamente. No prevén que esto pueda pasar ¿Crees que Durán Barba es un genio? Es un tonto. ¿Es mago para esas cosas? Vos no te comerías el rosco (...). Ves el spot y sabés a quien está apuntado".

Además opinó: "Hay gente que está 12 horas sentado para ganarse la comida. ¿Le vas a pedir que cuando para a comerse un pancho lea a Foucault [en referencia al filósofo y pensador francés]? No. Y eso hace que seamos sojuzgados por intereses que no son lo nuestros. El interés nuestro es que la gente viva bien".

Para finalizar la charla, el artista habló de lo que hoy por hoy está haciendo y de sus proyectos: "Estoy dibujando otra vez y escribiendo una cosa, no voy a decir mucho. Siempre tengo proyectos, porque siempre hay gente que te propone cosas. También va a parecer una página web mía, que es para la gente, y en donde voy a hablar de teatro, política, y habrá algún streaming que haré con los músicos, si se puede, porque hay que contratar a una empresa extranjera, calculan un millón de personas conectadas, es muchísimo, y Vorterix no puede [hacer el streaming]". Por último, lamentó no poder estar presente en la Feria y le dio gracias a todos los que allí estaban.