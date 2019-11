¿Marley está pensando en agrandar la familia? Crédito: Instagram Marley

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2019 • 01:12

En Por el mundo, el programa de Marley, Susana Giménez es una de las invitadas de honor. Durante la noche del domingo, los roles se invirtieron y el conductor se presentó junto a su pequeño hijo Mirko, en el ciclo de la diva. Allí, se animó a una descontracturada charla en la que habló sobre el futuro del bebé, sus planes para el año que viene y la posible llegada de un hermanito.

Cuando Marley llegó con el pequeño en brazos, Susana -su madrina- fue a saludarlo y le dijo: "¡Es la tía Su!". Pero el niño, emocionado por las luces, prefirió caminar y recorrer el lugar: "Nunca vino a un estudio grande con tanta gente", comentó su papá, quien contó que en Por el mundo todo es distinto: "No estamos en un estudio y somos un grupo chiquito".

Ambos estaban muy a tono, utilizando sacos del mismo color que -según contó Marley- confeccionaron en Hong Kong. Él se divirtió recordando cómo engañaron a Susana para llevarla a Sidney a recorrer una torre en la que subió miles de escalones. La conductora contó que, antes de aceptar la invitación, aclaró que estaba con una dolencia, y Marley reveló que le dijo que "iban a hacer todo el programa desde un micro sin techo, así no tenía que caminar nada". En ese viaje, uno de los momentos más divertidos llegó cuando él dio a conocer una perlita: Giménez creyó que en un teatro se presentaba Beethoven. "¡No mientas!", le respondió Susana, mientras Marley muy tentado expresaba: "Fue como lo de los dinosaurios, nos reímos el día entero de eso".

Poco después, Susana quiso saber más de los futuros proyectos de Marley, y le consultó: "¿Es verdad que en 2020 quisieras un hermanito para Mirko?". Aunque el conductor se mostró con ganas de concretar ese deseo, destacó que no es fácil asumir dicha responsabilidad: "Lo estoy pensando, pero es tanto el trabajo... A Mirko lo amo, y disfruto cada minuto con él, pero es súperintenso el cuidado. Yo no sé cómo hacen las personas que no tienen ayuda, porque es muy difícil. Es súpercomplicado, desde que se levanta empiezo a escuchar los gritos diciendo 'papá'".

Con respecto a la escolaridad del pequeño, su papá confirmó que el año que viene comenzará a asistir a un jardín trilingüe, en el que aprenderá no solo español, sino también inglés y alemán. Debido a las grabaciones que hacen en Por el mundo, que les toman más de medio año en el que viajan por distintos destinos, el conductor debió buscar un colegio que contemplara esa situación: "Estamos hablando para el programa el año que viene, y él tiene que empezar el jardín en julio".

Más adelante, Marley jugó el papel del misterioso al sorprenderse por la pérdida de peso de Susana, y comentó: "Estás súper flaca, ¡para mí algo hay!", pero ella solo dijo que el secreto estaba en cuidarse en las comidas.

En el tramo final de la nota, el conductor contó que, por la popularidad del bebé y el hecho de que se convirtió en cara de varias publicidades, decidió abrirle una cuenta bancaria. "No sabía qué iba a pasar con el público cuando anuncié que iba a ser papá", recordó Marley, y agregó: "Después cuando nació y con todo lo que empezó a pasar, obviamente hubo marcas importantes que quisieron hacer algo con él. Eso lo hacemos jugando y la plata le quedará para cuando sea adulto y él decida qué quiera ser".