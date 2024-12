Jack Veal, actor de Loki, vive en la calle tras sufrir abusos de su familia y pide ayuda en las redes

Con tan solo 17 años, Jack Veal, conocido por interpretar a Kid Loki en la serie de Marvel Loki, ha conmocionado a sus seguidores al confesar que actualmente vive en la calle. En un desgarrador video compartido en las redes sociales, el actor afirmó ser víctima de abusos físicos y psicológicos por parte de su familia, y reveló que padece problemas de salud mental.

”Hola, soy un actor famoso y no tengo hogar”, comienza diciendo el intérprete en una publicación en Tik Tok. “Es posible que me reconozcas de Loki, The end of the f**ing world y otras producciones en las que participé, pero creo que es hora de revelar la verdad sobre mi vida”, comparte.

El joven actor señala que su situación actual es el resultado directo de un entorno familiar abusivo. Relató haber sido sometido a violencia física y emocional, así como a una falta de apoyo en su educación y desarrollo personal. También confesó que enfrenta serios problemas psicológicos, entre los que mencionó diagnósticos de autismo y TDAH y dijo que se encuentra en proceso de evaluación para determinar si también sufre trastornos de bipolaridad y psicosis.

Según su testimonio, estas condiciones, sumadas a la falta de un hogar estable, han hecho que su vida sea particularmente difícil. “No puedo quedarme con mis abuelos porque mi abuelo tiene una enfermedad terminal”, explicó el actor, además de precisar que actualmente duerme en un remolque con ventanas rotas a dos horas de su lugar de trabajo.

El actor afirmó que los servicios sociales estadounidenses le negaron ayuda Captura

“Necesito ayuda. No puedo seguir así. Necesito que la gente conozca mi historia para que algo cambie”, enfatiza Jack en el video, publicación que recibió numerosos comentarios de apoyo y muestras de solidaridad por parte de sus fans.

“Los servicios sociales [estadounidenses] se niegan a ayudarme a pesar de lo que les conté. Estoy desesperado. He estado durmiendo en la calle y ahora duermo en un remolque con las ventanas destrozadas, que no es seguro”, expresa el intérprete en otro fragmento del video.

Veal critica el accionar de los servicios sociales, los cuales, según él, le han negado ayuda a pesar de su situación. “No tengo a dónde ir y nadie parece estar dispuesto a ayudarme”, se lamenta en las imágenes.

Hasta el momento, los padres del actor no habrían respondido a las duras afirmaciones realizadas por su hijo, lo cual generó más revuelo en las redes sociales, donde los usuarios compartieron el video en un intento de visibilizar la situación. “¿Cómo se puede ayudar?”, escribió una fan. Otros comentarios cuestionan la actitud que habría tomado la familia: “Que los padres reciban las ganancias de niños y jóvenes estrellas es lamentablemente habitual. Espero que esto llame la atención”, resaltó otro seguidor.

Jack Veal debutó en el mundo del espectáculo en 2017 y, desde entonces, ha formado parte de reconocidas producciones cinematográficas y televisivas. Además de su papel como Kid Loki, ha trabajado en series como Tin Star y The end of the f**ing world*, y en películas como Mi nombre es Lenny, Érase una vez y The Corrupted.

Sin embargo, el joven actor no ha participado en otras realizaciones desde 2022. En su video, Jack menciona cómo sus problemas de salud mental y la falta de un hogar seguro han sido una barrera para continuar con su carrera.

LA NACION

Temas La salud de los famosos