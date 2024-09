James McAvoy recordó el papelón que cometió el día en que conoció a su amor platónico, Jennifer Aniston: “Fue duro”

Escuchar

¿Quién no quisiera conocer a su ídolo? A todos nos encantaría cruzarnos o poder charlar un ratito con esa persona a la que uno tanto admira o sigue en su carrera. Y los famosos no son la excepción. Ellos también tienen referentes y se muestran muy halagados cuando les toca compartir el set o el escenario con esa celebridad en cuestión que tanto observaron en series o películas. Sin embargo, a veces las cosas no resultan como uno planea y ese encuentro puede ser desastroso. Tal es el caso de James McAvoy, el actor que desde siempre estuvo enamorado de Jennifer Aniston y que, cuando tuvo la chance de conocerla personalmente, echó todo a perder.

“La conocí y no fue genial” , confesó la estrella de Speak No Evil en un episodio de Watch What Happens Live, el ciclo conducido por Andy Cohen. E inmediatamente explicó que esa interacción, que ocurrió hace mucho tiempo atrás en una fiesta de Hollywood, no fue perfecta pero “no porque ella no sea genial”, sino porque él no supo manejar correctamente la situación.

Ante la intriga del presentador por saber todos los detalles, McAvoy reveló que desde siempre había estado enamorado de la ex de Brad Pitt, por lo que conocerla fue una gran sorpresa para él. “Estaba en una fiesta cuando era muy joven, tenía 22 años, en Los Ángeles, y conocí a Lucy Liu. Y Lucy Liu fue muy, muy amable conmigo y me dijo: ‘Ven a conocer a mis amigos’”, comenzó a relatar el actor que, inesperadamente, quedó en medio de un círculo de amigos en el que se encontraba Aniston.

“Quedé justo al lado de Jennifer Aniston y justo cuando Liu estaba lista para decir ‘Hola, les presento a mi nuevo amigo James’, un chico con el que Jennifer había ido al colegio la apartó. Ella se fue y yo me quedé parado con toda esa gente diciendo: ‘Hola, ¿qué pasa? Soy nuevo en la ciudad’”, recordó, entre risas. Sin embargo, el recién llegado a Los Ángeles metió la pata cuando quiso entablar una conversación con su estrella favorita. “Entonces eres Jennifer Aniston y estás en Friends” , le dijo, y la actriz no tomó demasiado bien su comentario. “ Fue duro. Pero ella era encantadora ”, advirtió con cierta vergüenza todavía.

El artista escocés no fue el único famoso de Hollywood que confesó estar enamorado de Jennifer Aniston. Quien ofició de su novio en la exitosa sitcom, David Schwimmer, también admitió haber sentido “un gran flechazo por Jen” durante la primera temporada. “En algún momento, los dos estábamos muy enamorados el uno del otro, pero era como dos barcos que se cruzaban porque uno de nosotros siempre estuvo en una relación y nunca cruzamos ese límite. Lo respetábamos”, contó el actor que encarnaba a Ross en el especial de Friends de 2021. “Fue correspondido”, añadió Aniston sorprendiendo a todos los fanáticos de la serie.

Sus personajes, Ross y Rachel, comenzaron a vincularse en la segunda temporada de Friends, por lo que Aniston esperaba explorar su conexión en la vida real antes de besarse en pantalla. “Recuerdo haberle dicho una vez a David: ‘Va a ser una lástima si la primera vez que tú y yo nos besamos va a ser en televisión nacional’ Y efectivamente, la primera vez que nos besamos fue en esa cafetería. Simplemente canalizamos toda nuestra adoración y amor el uno por el otro en Ross y Rachel”, reveló sobre este amor prohibido que nunca traspasó la pantalla.

A McAvoy y Schwimmer se suma Jake Gyllenhaal, quien interpretó a su interés amoroso en Una buena chica en 2002. “Estuve enamorado de ella durante años y trabajar con ella no fue fácil; fue una lucha”, declaró el actor mientras confesaba que era lo que más lo atrapaba de la rubia: “No se debía tanto a Friends, sino a su personalidad y a las películas en las que aparecía”, agregó.

