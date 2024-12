James Van Der Beek se quebró al hablar sobre su batalla contra el cáncer y el apoyo de su esposa: “Amor incondicional”

James Van Der Beek, el actor conocido por interpretar a Dawson Leery en la icónica serie de los 90 Dawson’s Creek, reveló detalles sobre su diagnóstico de cáncer colorrectal en una emotiva entrevista. A sus 47 años, el actor narró cómo la enfermedad lo tomó por sorpresa y destacó el papel fundamental que ha tenido su familia, especialmente su esposa Kimberly, en este desafiante proceso.

“ Fue un momento de shock total ”, confesó el artista invitado al programa estadounidense Good Morning America en diálogo con la presentadora Robin Roberts. El intérprete aseguró que este episodio de su vida le ha enseñado a pedir y aceptar ayuda, algo a lo que no estaba acostumbrado. “Siempre traté de hacer todo por los demás sin esperar nada a cambio, pero esta experiencia me puso en una posición donde tenía que depender de otros”, afirmó conmovido. Durante la conversación, Van Der Beek expresó su gratitud hacia Kimberly, su compañera desde hace más de 14 años y madre de sus seis hijos, calificándola como su mayor fuente de fortaleza y apoyo. “Ella realmente me enseñó lo que significa el amor incondicional”, agregó entre lágrimas.

El actor compartió también cómo logró manejar emocionalmente su diagnóstico y encarar el tratamiento. “ El 90 por ciento del tiempo me enfoqué en el presente, intentando encontrar algo positivo en esta experiencia. El otro 10 por ciento fui un desastre: llorando y aterrorizado. Creo que es un buen equilibrio ”, bromeó.

Van Der Beek destacó la importancia de la detección temprana de este tipo de enfermedad, cuya incidencia se ha incrementado en adultos jóvenes en las últimas décadas. Con el objetivo de generar conciencia, participó en el programa televisivo The Real Full Monty.

Aunque inicialmente planeaba dar detalles acerca de su situación de salud más adelante, el actor se vio obligado a adelantar la noticia tras enterarse de que un medio planeaba divulgarla sin su consentimiento. A través de un emotivo posteo en Instagram, el actor explicó: “No hay un manual de instrucciones para anunciar estas cosas, pero quería generar conciencia y contar mi historia. Mientras más personas se hagan pruebas a tiempo, mejor”.

En el mismo mensaje, el intérprete lamentó no haber podido informar personalmente a sus seres queridos antes de que la noticia se filtrara. Sin embargo, agradeció el inmenso apoyo recibido por parte de sus fans y amigos.

En una entrevista con People, Van Der Beek reveló cómo comenzó a sospechar de que algo andaba mal el año pasado cuando notó cambios en sus hábitos intestinales. Inicialmente, atribuyó los síntomas a su dieta, pero al no ver una mejoría decidió buscar ayuda médica. Una colonoscopía confirmó el diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa 3. “ Siempre asocié el cáncer con la edad y con estilos de vida poco saludables, pero yo me encontraba en una excelente forma física ”, apuntó, además de señalar que no había antecedentes de la enfermedad en su familia.

El diagnóstico lo sumergió en lo que describió como un “curso intensivo sobre el dominio de la mente, el cuerpo y el espíritu”. A pesar de las dificultades, James mantiene las esperanzas de cara a una pronta recuperación. “Esto me sacará del cuerpo o me enseñará a vivir realmente en él”, reflexionó.

Y agregó: “Estoy en un momento de sanación. Mis niveles de energía son excelentes y tengo mucho por lo que vivir”. El actor también expresó su compromiso a la hora de ayudar a otros a través de su experiencia: “Si puedo evitar que alguien pase por lo que yo pasé este último año, lo haré”.

Además, en una publicación de hace unos días en las redes sociales, el actor hizo balance en relación a las dificultades que atravesó en el último tiempo. “Ha sido un año duro, pero estoy agradecido por el don de saber lo que se siente al tener amigos a un nivel tan profundo, y por la ayuda que nunca habría podido pedir si no hubiera estado pasando por esto. Estoy agradecido por esta nueva relación que tengo con mi cuerpo, y por cómo lo alimento. Estoy agradecido ante todos y cada uno de ustedes que se han puesto en contacto y me han enviado buenas vibras y oraciones”, expresó.

