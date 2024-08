Jane Fonda y su predicción sobre el divorcio de Ben Affleck y Jennifer Lopez: “Esta es mi preocupación”

Escuchar

Los años y las experiencias le dan a los mayores una sabiduría e intuición únicos. Y eso le pasó a Jane Fonda, quien vio venir la separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck mucho antes de que sucediera. La mujer, de 86 años, compartió sus “preocupaciones” sobre el romance entre las estrellas en el documental de Lopez, The Greatest Love Story Never Told, que fue grabado en 2022.

“Quiero que sepas que no sé del todo por qué, pero me siento involucrada contigo y con Ben, y realmente quiero que esto funcione”, le dice Fonda a JLo en el documental. “ Sin embargo, esta es mi preocupación. Se siente como si estuvieras tratando de probar algo en lugar de simplemente vivirlo. Ya sabés, cada dos fotografías que publicás, una es de ustedes dos besándose y abrazándose ”, sentencia contundente. Y la cantante, luego del “sincericidio” de su amiga, se ríe de los comentarios y retruca: “Somos nosotros viviendo nuestra vida”.

La cara de Ben Affleck en la gala de los Grammy despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales Kevin Mazur - Getty Images North America

Lopez, que coprotagonizó Una suegra de cuidado con Fonda en 2005, calificó a su amiga de “muy protectora” ya que se mostró preocupada porque ella “se exponga a que la golpeen de nuevo”.

Además de mostrarse preocupada por lo que le pudiese pasar a la cantante, en el documental, la actriz hace mención a las fotos de Affleck con gestos de aburrimiento en los premios Grammy que luego se hicieron virales. “ Me asusté mucho con toda esa mierda sobre los Grammy. Él se ve infeliz y yo digo, ‘Dios mío, ¿qué está pasando?’” . Lopez, de nuevo, defendió a su esposo tras escuchar las palabras de Fonda. “¡Nada! Él me dijo: ‘Me convertí en el símbolo del hombre asediado’”, retrucó.

El divorcio de Lopez y Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en julio de 2022 (Foto: Instagram @jlo)

Lopez y Affleck se casaron en julio de 2022 en Las Vegas, en lo que se convirtió en una de las segundas vueltas más celebradas en el mundo del espectáculo: a comienzos de 2000 tuvieron una relación que terminó justo antes de pasar por el altar, en 2004. Ese mismo año, la cantante se casó con el cantante Marc Anthony y la pareja tuvo a los mellizos Maximilian y Emme, hoy de 16 años. El fin del matrimonio llegó en 2014. Affleck, por su lado, estuvo casado con Jennifer Garner entre 2008 y 2018 y juntos tuvieron a Violet, de 18 años, a Seraphina, de 15, y a Samuel, de 11.

En 2021, el actor y la cantante y actriz se reconciliaron y al año siguiente se casaron, primero en una ceremonia íntima y luego realizando una gran fiesta para todos sus amigos y familiares.

Hace unos días, Lopez, de 55 años, pidió el divorcio en una corte de Los Ángeles sin la intervención de un abogado. Lo hizo el mismo día en el que hubiera cumplido dos años de casada. Según los documentos, la actriz indicó que la fecha de separación fue el 26 de abril de este año.

Según, Jennifer Lopez, la pareja se encuentra separada desde abril de este año

Si bien la expareja no firmó ningún acuerdo prenupcial, JLo aseguró que de ahora en adelante buscará que el actor y director le devuelva todo lo que “invirtió” en él. Según el diario inglés Daily Mail, ella tiene un patrimonio neto de 400 millones de dólares, ya que desde que se casó con Affleck, estrenó tres películas y llevó adelante un proyecto autofinanciado, This Is Me... Now: A Love Story, que le costó 20 millones de dólares. La reina del Bronx, además, lanzó su línea de cócteles Delola en 2023.

Por su parte, el actor de Perdida tiene un patrimonio neto reportado de 150 millones de dólares y este último tiempo protagonizó Air e Hipnosis: Arma invisible completó la producción de una secuela de El contador y llevó a cabo varios proyectos más.

En relación con los bienes, Affleck y Lopez pusieron ya a la venta la mansión de 60,85 millones de dólares que compraron el año pasado en Beverly Hills, California.

