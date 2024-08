Janet Duarte, la participante de Survivor que ingresó para visibilizar un extraño síndrome: “Quería concientizar a la sociedad de que esto existe”

Escuchar

Janet Duarte es la nueva eliminada de Survivor, Expedición Robinson, el reality extremo que emite Telefe, de domingos a jueves. Formoseña, actriz, bailarina, modelo, doble de riesgo, fue la proveedora de alimentos del Equipo Sur en la isla, recolectando frutos y cangrejos cada día. En una charla con LA NACIÓN, contó cómo se preparó para la supervivencia en un proceso de tres meses, y aseguró que eligió priorizar la visibilización del Síndrome de Catatonia que sufre un amigo, en lugar de intentar llegar a la final y ganar el juego .

-¿Te sorprendió la eliminación?

-La eliminación no me sorprendió para nada. No tenía la meta de llegar a la final y se los expresé abiertamente a los chicos, así que me fue más fácil tomar la decisión. Y fui con la cabeza fría, sabiendo que es un juego. Es más, me sorprendió el tiempo que me seguía quedando (risas). Fui con un propósito y lo cumplí. En primer lugar, fue la supervivencia, y uno de mis no negociables era la comida así que me podía faltar todo menos eso. Y además desarrollé un personaje para visibilizar cómo es la convivencia con el Síndrome Catatónico [un trastorno que incluye síntomas como rigidez, movimientos acelerados o extraños, ausencia del habla y otros comportamientos inusuales].

-¿Por qué querías visibilizar ese síndrome?

-Soy una persona que tiene un gran círculo social, y en estos diez años me tocó perder a dos amigos por causa de la depresión. Y ahora le toca pasar por ese desafío a una tercera persona, con el plus de que le diagnosticaron Síndrome de Catatonia. Me resultó curioso saber que no existe un protocolo sobre cómo diagnosticarlo y además nunca viene solo sino acompañado de otro tipo de enfermedad que afecta a la salud mental. Tuvo dos intentos de suicidio antes de que yo fuera a la isla y… [se emociona]. No quisiera perder a otra persona en mi vida por esta causa. Quería concientizar a la sociedad de que esto existe, porque al tener ciertas conductas en la vía pública, sufrió falta de empatía ante lo extraño y lo desconocido. Lo único que tenía era una monografía técnica sobre la Catatonia que me pasó un psiquiatra y puse el cuerpo para pedir que acepten a las personas con una condición diferente que los hace únicos y que no bajen los brazos.

-¿Cómo resultó lo que hiciste para este amigo?

-Todavía no puede ver la tele y vive bajo los efectos de fármacos [se quiebra]. Tuvo otra recaída. Yo quería hablar del diagnóstico, pero por más que la familia me haya dado el ok, no tengo ningún derecho de hacerlo en forma pública; encontré la manera de contarlo a través de Survivor.

-¿Priorizaste hacerlo aunque te jugó en contra o no lo tomaste en cuenta?

-Sí, y por eso fui honesta con los chicos. No hice ningún tipo de alianzas porque sabía que era arriesgado y podía ser contraproducente. Prioricé contar esta historia y no comprometer a nadie.

-Decís que no negociabas la comida, que era lo que más faltaba... ¿Cómo te las arreglaste?

-Fue clave toda la previa que hice antes de entrar a Survivor. Hice 45 días de supervivencia acá y después una dieta estricta durante cuarenta días a base de algas, espirulina y magnesio. Y con horas bastante prolongadas de ayuno para que el cuerpo desarrollé la tolerancia a la falta de comida. Fue un proceso que hice porque como diez veces al día y tenía que reducir el esófago de forma natural, lo más posible. Por eso estuve bien y lo toleré. Leí bastante de plantas silvestres y en el lugar hice reconocimiento de todo y encontré árbol de palta, tres especies de mandarinas silvestres, plátanos, cacé cangrejos de pozo y ermitaños, junté caracoles. Fue loco porque estudié bastante y no sabía si iba a acordarme en el momento de encontrarme con cosas que leí. El proceso me benefició. Fue una experiencia hermosa que no me costó ni sufrí porque fui mentalizada y sobreviví de la mejor manera sin lastimar ni joder a nadie.

-¿Bajaste de peso?

-No, pero me chupé, por así decirlo. Perdí volumen y masa muscular; volví distinta.

-Sos actriz, bailarina y modelo, ¿entraste el reality para mostrarte?

-Sí, fue por eso. Me pareció muy exótico el reality y desafié mi autonomía como actriz. Porque por lo general una actriz tiene que seguir un guion, una trama y en este caso el tema central era el juego y cómo se llevan en día a día la supervivencia y las competencias, y me las ingenié y puse en juego mi creatividad para contar esta historia .

-¿Siempre quisiste ser artista?

-Sí, toda la vida quise ser actriz. Pero me costó decidirme porque también me gusta mucho pintar, dibujar, fui deportista hasta los 18 años y por motivos emocionales dejé. Estaba rodeada de personas que no eran sanas para mí, tenía un entrenador que me maltrataba emocionalmente y personas a mi alrededor que me decían que deje, que no era buena en ciertas cosas.

-¿En Formosa o en Buenos Aires?

-Esto fue en La Rioja, antes de venir a Buenos Aires. Yo viví en muchas provincias. Hice un stop con el deporte, me mudé a Buenos Aires, empecé a hacer terapia. Y arranqué comedia musical pero no estaba bien emocionalmente y me tomé un tiempo para reacomodarme y retomé en el 2020, en pandemia, de forma virtual, con una escuela de España. En ese momento vivía en Chubut; después volví a Buenos Aires en 2021 y seguí estudiando.

"Me pareció muy exótico el reality y desafié mi autonomía como actriz", dice Telefé

-¿Por qué viviste en muchas provincias?

-Porque yo soy media hippie (risas). Fue por trabajo también. Siempre me gustó andar de acá para allá y mi estilo de vida es hacer supervivencia, pero es la primera vez que lo hice tantos días en el reality. Me independicé a los 18 años y hoy parte de mi familia está en Formosa, pero mi mamá y mi hermana viven en Buenos Aires. Viví en muchos lugares y tengo muchos amigos que hoy son familia.

-¿Qué hacías antes de entrar al reality?

- No me puedo quejar porque siempre tuve un flujo de laburo continuo. Hago producciones, desfiles, trabajo como extra en publicidades y series, también soy doble de riesgo . También trabajaba en relación de dependencia, pero de eso no quiero hablar; igual ya había renunciado hacía tiempo.

-¿Y hoy cómo es tu vida?

-Ahora sigo estudiando, nuevamente volví a entrenar porque mi idea es volver a competir en los deportes. Y abrí agenda para volver a trabajar. También quiero hacer mis propias microficciones y estoy escribiendo de a poquito.