Javier Milei, en el programa de Susana Giménez: “China es un socio comercial muy interesante porque no exigen nada, solo piden que no los molesten”

Apenas dos minutos antes de las 23, con imágenes de la llegada de Susana a la Casa Rosada, del escenario en el que se llevó a cabo la entrevista con el presidente en el Salón Blanco y algo del backstage, el ciclo de Telefe emitió el esperado encuentro entre la diva y el primer mandatario. “Empezamos esto que me tiene nerviosa, Presidente”, empezó Susana, más Susana que nunca, que enseguida preguntó, mirando el oropel del salón, “¿acá hay plata? Acá hay plata”, afirmó. La respuesta de Milei fue por los caminos de sus discursos sobre la Argentina gloriosa de otras épocas y de los estragos hechos por el populismo. “Se trata de mantener las cosas pero plata no hay”, contestó el mandatario con una sonrisa, a tono con el estilo que se sabía tendría el encuentro con la diva.

Javier Milei y Susana Giménez Presidencia

De todos modos, enseguida el Presidente prefirió hablar con gesto adusto de las “tres crisis” que su gobierno heredó y afirmó que se evitó “tener una cifra de 95% de pobres”. Cabe recordar que la entrevista para el ciclo de Telefe se grabó el jueves pasado prácticamente en el mismo horario que se dieron a conocer las cifras del INDEC que marcaron el índice de pobreza para el primer trimestre de 2024 en un 52,9%. “Los números van fluctuando pero la gente tiene que entender que la pobreza ni se genera en un día ni se elimina en un día”, explicó Milei que agregó: “Soy bueno en economía, yo sé de crecimiento pero no hago magia”.

Más allá de los temas económicos, Susana mencionó el tema de la cultura, una preocupación que, según ella, le había transmitido su amigo Julio Bocca. “Si los recursos son escasos, acá no hay plata, ¿le doy presupuesto a la cultura y le dejo de dar de comer a los chicos?”, argumentó el presidente en la misma línea que esboza desde que asumió el poder. Luego de hacer un recorrido por su historia personal, su vida amorosa y su presente sentimental, Milei volvió a los temas más duros y mencionó los vínculos con China. “Me sorprendí muy gratamente de China. Es un socio comercial muy interesante porque no exigen nada, solo piden que no los molesten”.

